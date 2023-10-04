https://ria.ru/20231004/gas-1900521345.html

В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ

В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ - РИА Новости, 04.10.2023

В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ

Один человек пострадал при ЧП с газом в квартире в многоэтажном доме в башкирском городе Янаул, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:42

2023-10-04T18:42

2023-10-04T18:53

происшествия

янаул

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 4 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при ЧП с газом в квартире в многоэтажном доме в башкирском городе Янаул, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Янауле по улице Ленина, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении ведомства. По данным спасателей, в квартире выбиты три пластиковых окна, входная дверь, разрушена перегородка из ДСП. На пятом этаже в двух соседних квартирах выбиты входные металлические двери. "Горения нет. С места вызова госпитализирован один пострадавший мужчина в приемный покой Янаульской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. На месте от МЧС России восемь человек, три единицы техники. Причина происшествия устанавливается", - добавили в ГУ МЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

янаул

россия

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происшествия, янаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)