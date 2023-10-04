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В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ - РИА Новости, 04.10.2023
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18:42 04.10.2023 (обновлено: 18:53 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/gas-1900521345.html
В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ
В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ - РИА Новости, 04.10.2023
В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ
Один человек пострадал при ЧП с газом в квартире в многоэтажном доме в башкирском городе Янаул, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:42
2023-10-04T18:53
происшествия
янаул
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 4 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при ЧП с газом в квартире в многоэтажном доме в башкирском городе Янаул, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Янауле по улице Ленина, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении ведомства. По данным спасателей, в квартире выбиты три пластиковых окна, входная дверь, разрушена перегородка из ДСП. На пятом этаже в двух соседних квартирах выбиты входные металлические двери. "Горения нет. С места вызова госпитализирован один пострадавший мужчина в приемный покой Янаульской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. На месте от МЧС России восемь человек, три единицы техники. Причина происшествия устанавливается", - добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, янаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Янаул, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ

В многоквартирном доме в башкирском Янауле взорвался газ, пострадал человек

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramПоследствия взрыва газа в многоэтажном доме в башкирском городе Янаул
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в башкирском городе Янаул - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в башкирском городе Янаул
Читать ria.ru в
УФА, 4 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при ЧП с газом в квартире в многоэтажном доме в башкирском городе Янаул, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В Янауле по улице Ленина, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении ведомства.
По данным спасателей, в квартире выбиты три пластиковых окна, входная дверь, разрушена перегородка из ДСП. На пятом этаже в двух соседних квартирах выбиты входные металлические двери.
"Горения нет. С места вызова госпитализирован один пострадавший мужчина в приемный покой Янаульской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. На месте от МЧС России восемь человек, три единицы техники. Причина происшествия устанавливается", - добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
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ПроисшествияЯнаулРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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