https://ria.ru/20230208/gaz-1850659794.html

В Ефремове число жертв при взрыве газа в доме выросло до восьми

В Ефремове число жертв при взрыве газа в доме выросло до восьми - РИА Новости, 08.02.2023

В Ефремове число жертв при взрыве газа в доме выросло до восьми

Тело восьмой жертвы, женщины, извлечено из-под завалов на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщило СУ СК России по региону. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:19

2023-02-08T19:19

2023-02-08T19:29

происшествия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

группа газ

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Тело восьмой жертвы, женщины, извлечено из-под завалов на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщило СУ СК России по региону.Ранее сообщалось о семи погибших, включая маленького ребенка."Из-под завалов извлечено тело еще одной погибшей женщины. В настоящее время количество погибших составило 8 человек, в том числе 1 ребенок", - сообщает СУ СК.Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился.

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), группа газ, взрыв газа в жилом доме в ефремове