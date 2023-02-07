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Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок - РИА Новости, 07.02.2023
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Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок - РИА Новости, 07.02.2023
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
В пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области взорвался газ, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:57
2023-02-07T19:57
фото
тульская область
обрушение
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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В пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области взорвался газ, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
тульская область
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фото, фото, тульская область, обрушение, взрыв газа в жилом доме в ефремове
Фото, Тульская область, Обрушение, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
19:57 07.02.2023
 

Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок

Читать ria.ru в
В пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области взорвался газ, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
2 из 8

Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
4 из 8

Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

Представители аварийных служб на месте обрушения в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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ФотоТульская областьОбрушениеВзрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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