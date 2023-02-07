Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.
Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.
Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.
Погибли четыре человека. Еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.
Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.
Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.
Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.
Двоих пострадавших отправили в больницу, их жизни ничто не угрожает.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.
Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.
Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.
Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.
Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.