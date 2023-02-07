https://ria.ru/20230207/obrushenie-1850391115.html

Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок

Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок - РИА Новости, 07.02.2023

Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок

В пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области взорвался газ, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:57

2023-02-07T19:57

2023-02-07T19:57

фото

тульская область

обрушение

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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В пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области взорвался газ, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

тульская область

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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