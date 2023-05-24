https://ria.ru/20230524/gas-1873974094.html

В многоэтажке в Краснодаре восстановили электроснабжение после взрыва газа

В многоэтажке в Краснодаре восстановили электроснабжение после взрыва газа - РИА Новости, 24.05.2023

В многоэтажке в Краснодаре восстановили электроснабжение после взрыва газа

Электроэнергию вернули в пятиэтажный дом, где в среду вечером произошел взрыв газа, обследование дома продолжается, все оперативные службы остаются ночевать на... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T23:06

2023-05-24T23:06

2023-05-24T23:06

происшествия

жилье

россия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Электроэнергию вернули в пятиэтажный дом, где в среду вечером произошел взрыв газа, обследование дома продолжается, все оперативные службы остаются ночевать на территории дома, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале. Взрыв бытового газа произошел в среду вечером на последнем этаже в пятиэтажном доме на улице Клинической, 18. По данным краевого управления МЧС, пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, а позже полностью потушен. Эвакуированы 56 человек. Пострадала одна женщина. Прокуратура и следственный отдел Центрального округа проводят проверку. "Продолжается обследование дома. На данный момент вернули электроэнергию. Некоторых жителей пустили ночевать в свои квартиры. Все оперативные службы остаются ночевать здесь. Жителей, чьё жилье пострадало, направили во временный пункт размещения. Полиция будет следить за порядком и не допустит мародёрства", - написал в Наумов. По предварительным данным краевого СУСК РФ, в среду вечером 31-летняя жительница дома, вернувшись домой, почувствовала в квартире характерный запах газа. Когда женщина вошла в квартиру, произошел взрыв с последующим возгоранием. Она была доставлена в больницу с ожогами.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

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происшествия, жилье, россия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)