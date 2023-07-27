https://ria.ru/20230727/terakty-1886612078.html

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2023 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2023

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2023 году

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. Оперативники... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:13

2023-07-27T14:13

2023-07-27T14:13

справки

россия

фсб

безопасность

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

202327 июля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте. Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. 18 июля ФСБ РФ сообщила, что в Угличе (Ярославская область) задержали россиянку 1987 года рождения, осуществлявшую по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта. У задержанной были изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления. Из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, следует, что украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.6 июля ФСБ РФ сообщила, что в Тюменской области силовики задержали националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований. По информации ведомства, при задержании на месте готовящегося теракта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Также был обнаружен пистолет Макарова со снаряженными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что планировавшие теракт в Тюменской области радикалы намеревались подорвать объект топливно-энергетического комплекса.5 июля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. В результате проведенных мероприятий был задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России, 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма. Отмечается, что по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.3 июля Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Силовики задержали гражданина России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе – обучение минно-взрывному делу. Как утверждается, мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. ФСБ завела уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.19 июня Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Федеральной службой безопасности России в ходе проведения оперативной игры была пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Ведомство установило сотрудника украинской спецслужбы, руководившего деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области, и получило исчерпывающие сведения о проводимых ГУР МО Украины операциях. Сотрудники службы выявили непосредственного исполнителя, задержали его пособника, изъяли средства совершения преступлений, а также определили каналы агентурной связи и способы финансирования.26 мая Центр общественных связей ФСБ сообщил, что предотвращен террористический акт в Геленджике Краснодарского края. Был задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона. Отмечается, подозреваемый оборудовал в лесу тайник, из которого сотрудники ФСБ изъяли уже готовую к применению взрывчатку, а по адресу проживания у него нашли компоненты для ее изготовления, инструкции по сборке СВУ, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований". Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к теракту).25 мая стало известно, что ФСБ предотвратила планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС. Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС. ФСБ задержало диверсантов. По данным ведомства, их завербовал в сентябре 2022 года сотрудник Службы внешней разведки Украины подполковник Виталий Горбатюк 1975 года рождения. Для совершения диверсии злоумышленники незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию. Кроме того, ФСБ установила и задержала двух пособников диверсантов из граждан России. Они обеспечили украинских боевиков средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.22 мая в Новотроицке Оренбургской области задержали россиянина 1997 года рождения, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 ("Приготовление к преступлению") и части 1 статьи 205 ("Террористический акт"). Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка силовики изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Как отмечается в пресс-релизе, "в средствах коммуникации" обнаружены инструкции для создания взрывчатки и переписка в Telegram с представителями украинских спецслужб.7 мая ФСБ совместно с МВД РФ пресекли попытку диверсии, планировавшейся управлением разведки Министерства обороны Украины, на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой. По информации ведомства, объектами посягательств являлись самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Диверсионную группу, координацией которой занимались сотрудники украинских спецслужб, выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории России. Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области. За полетом самолета следили, и после приземления в Тульской области пилота и диверсантов, завербованных украинским ГУР, задержали в момент передачи средств поражения. Ведется розыск других членов ДРГ.26 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, который планировал совершить теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Отмечается, что при обыске у него были изъяты "самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия".20 апреля ФСБ РФ сообщила о задержании в городе Минеральные Воды (Ставропольский край) сторонника ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), который планировал теракт в общественном месте по указанию зарубежных кураторов. Во время обыска по месту проживания у задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ (запрещенная в России террористическая организация) на Ближнем Востоке. Злоумышленник был задержан сотрудниками спецслужб в момент изучения обстановки перед совершением преступления.17 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"* (запрещенная в России международная террористическая организация), готовивших теракт на химическом предприятии. По информации ведомства, ликвидированные террористы являлись уроженцами республик Центральноазиатского региона, они планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало. Отмечается, что злоумышленники после преступления хотели уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии. По адресу проживания террористов обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.8 февраля в ходе спецоперации в Ставропольском крае были нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края. По информации Национального антитеррористического комитета, блокированным в доме бандитам предлагали сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и их пришлось нейтрализовать. Отмечается, что жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. По информации силовиков, в ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами. По данным силовиков, боевики были причастны к "террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно – не уточнялось.23 января ФСБ РФ сообщила о предотвращении на Северном Кавказе теракта, который хотел совершить сторонник украинских националистов по заданию киевских спецслужб. По данным ведомства, при обыске по месту жительства у задержанного были изъяты "готовые к применению средства террора". На опубликованном ФСБ видео фигурант дела сообщает, что собирался устроить нападение на полицейских. Задержанный – гражданин России. Где именно планировался теракт, не раскрывается.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, фсб, безопасность, терроризм