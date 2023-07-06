https://ria.ru/20230706/terakt-1882515256.html

Силовики предотвратили теракт в Тюменской области

Силовики предотвратили теракт в Тюменской области - РИА Новости, 06.07.2023

Силовики предотвратили теракт в Тюменской области

ФСБ совместно с СК предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, одного из радикалов... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:49

2023-07-06T09:49

2023-07-06T13:01

происшествия

тюменская область

фсб

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФСБ совместно с СК предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, одного из радикалов нейтрализовали при задержании, сообщили в силовых ведомствах."На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера", — говорится в пресс-релизе ФСБ.Как отметили в СК, 38-летний житель Тюмени, сторонник одной из украинских террористических групп, запрещенных в России, планировал подорвать объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в области.Четвертого июля во время задержания в лесополосе в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла он напал на сотрудников ФСБ, ответным огнем радикала ликвидировали.На месте нашли пистолет Макарова и готовое к подрыву самодельное взрывное устройство.Уголовные дела открыли по статьям: "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконное хранение взрывчатого устройства", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Приготовление к теракту".

https://ria.ru/20230705/terakt-1882298695.html

тюменская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюменская область, фсб