https://ria.ru/20230706/terakt-1882515256.html
Силовики предотвратили теракт в Тюменской области
Силовики предотвратили теракт в Тюменской области - РИА Новости, 06.07.2023
Силовики предотвратили теракт в Тюменской области
ФСБ совместно с СК предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, одного из радикалов... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:49
2023-07-06T09:49
2023-07-06T13:01
происшествия
тюменская область
фсб
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФСБ совместно с СК предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, одного из радикалов нейтрализовали при задержании, сообщили в силовых ведомствах."На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера", — говорится в пресс-релизе ФСБ.Как отметили в СК, 38-летний житель Тюмени, сторонник одной из украинских террористических групп, запрещенных в России, планировал подорвать объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в области.Четвертого июля во время задержания в лесополосе в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла он напал на сотрудников ФСБ, ответным огнем радикала ликвидировали.На месте нашли пистолет Макарова и готовое к подрыву самодельное взрывное устройство.Уголовные дела открыли по статьям: "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконное хранение взрывчатого устройства", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Приготовление к теракту".
https://ria.ru/20230705/terakt-1882298695.html
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, фсб
Происшествия, Тюменская область, ФСБ
Силовики предотвратили теракт в Тюменской области
ФСБ и СК предотвратили теракт в Тюменской области, одного из подозреваемых нейтрализовали
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФСБ совместно с СК предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, одного из радикалов нейтрализовали при задержании, сообщили в силовых ведомствах.
"На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России
, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера", — говорится в пресс-релизе ФСБ.
Как отметили в СК, 38-летний житель Тюмени
, сторонник одной из украинских террористических групп, запрещенных в России, планировал подорвать объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в области.
Четвертого июля во время задержания в лесополосе в Исетском районе
вблизи газонефтераспределительного узла он напал на сотрудников ФСБ, ответным огнем радикала ликвидировали.
На месте нашли пистолет Макарова и готовое к подрыву самодельное взрывное устройство.
Уголовные дела открыли по статьям: "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконное хранение взрывчатого устройства", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Приготовление к теракту".
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске