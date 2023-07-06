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Силовики предотвратили теракт в Тюменской области - РИА Новости, 06.07.2023
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09:49 06.07.2023 (обновлено: 13:01 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/terakt-1882515256.html
Силовики предотвратили теракт в Тюменской области
Силовики предотвратили теракт в Тюменской области - РИА Новости, 06.07.2023
Силовики предотвратили теракт в Тюменской области
ФСБ совместно с СК предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, одного из радикалов... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:49
2023-07-06T13:01
происшествия
тюменская область
фсб
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФСБ совместно с СК предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, одного из радикалов нейтрализовали при задержании, сообщили в силовых ведомствах."На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера", — говорится в пресс-релизе ФСБ.Как отметили в СК, 38-летний житель Тюмени, сторонник одной из украинских террористических групп, запрещенных в России, планировал подорвать объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в области.Четвертого июля во время задержания в лесополосе в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла он напал на сотрудников ФСБ, ответным огнем радикала ликвидировали.На месте нашли пистолет Макарова и готовое к подрыву самодельное взрывное устройство.Уголовные дела открыли по статьям: "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконное хранение взрывчатого устройства", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Приготовление к теракту".
https://ria.ru/20230705/terakt-1882298695.html
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происшествия, тюменская область, фсб
Происшествия, Тюменская область, ФСБ
Силовики предотвратили теракт в Тюменской области

ФСБ и СК предотвратили теракт в Тюменской области, одного из подозреваемых нейтрализовали

Нейтрализация самодельного взрывного устройства, найденного у националистов, готовивших теракт в Тюменской области
Нейтрализация самодельного взрывного устройства, найденного у националистов, готовивших теракт в Тюменской области
Нейтрализация самодельного взрывного устройства, найденного у националистов, готовивших теракт в Тюменской области
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФСБ совместно с СК предотвратили теракт в Тюменской области, который готовился по заданию запрещенного украинского формирования, одного из радикалов нейтрализовали при задержании, сообщили в силовых ведомствах.
"На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера", — говорится в пресс-релизе ФСБ.
Как отметили в СК, 38-летний житель Тюмени, сторонник одной из украинских террористических групп, запрещенных в России, планировал подорвать объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в области.
Четвертого июля во время задержания в лесополосе в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла он напал на сотрудников ФСБ, ответным огнем радикала ликвидировали.
На месте нашли пистолет Макарова и готовое к подрыву самодельное взрывное устройство.
Уголовные дела открыли по статьям: "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконное хранение взрывчатого устройства", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Приготовление к теракту".
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