https://ria.ru/20230217/terakt-1852590449.html
В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии
В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии - РИА Новости, 17.02.2023
В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии
В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на химпредприятии, сообщили в Центре РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:54
2023-02-17T09:54
2023-02-17T12:20
калужская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852598130_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1a120afb4a0f5d4fd725783164c8e0e.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на химпредприятии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало.Известно, что злоумышленники присягнули ИГ* и после теракта планировали уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.При обыске их жилья спецслужбы нашли лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852598130_139:0:1579:1080_1920x0_80_0_0_6c20ca7c9e059fbae1010d9f3caf07ff.jpg
Оперативная съемка с места ликвидации террористов в Калужской области. Кадры ФСБ
Оперативная съемка с места ликвидации террористов в Калужской области. Кадры ФСБ
2023-02-17T09:54
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, происшествия
Калужская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство, Происшествия
09:54 17.02.2023 (обновлено: 12:20 17.02.2023)
В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии
ФСБ сообщила о ликвидации в Калужской области исламистов, готовивших теракт на химзаводе
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на химпредприятии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей", — говорится в релизе.
Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.
При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало.
Известно, что злоумышленники присягнули ИГ* и после теракта планировали уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.
При обыске их жилья спецслужбы нашли лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
* Запрещенная в России террористическая организация.