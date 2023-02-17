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В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии

В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии - РИА Новости, 17.02.2023

В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии

В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на химпредприятии, сообщили в Центре РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:54

2023-02-17T09:54

2023-02-17T12:20

калужская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

происшествия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на химпредприятии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало.Известно, что злоумышленники присягнули ИГ* и после теракта планировали уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.При обыске их жилья спецслужбы нашли лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.* Запрещенная в России террористическая организация.

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Оперативная съемка с места ликвидации террористов в Калужской области. Кадры ФСБ Оперативная съемка с места ликвидации террористов в Калужской области. Кадры ФСБ 2023-02-17T09:54 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калужская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, происшествия