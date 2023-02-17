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В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии - РИА Новости, 17.02.2023
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В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии
В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии - РИА Новости, 17.02.2023
В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии
В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на химпредприятии, сообщили в Центре РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:54
2023-02-17T12:20
калужская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на химпредприятии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало.Известно, что злоумышленники присягнули ИГ* и после теракта планировали уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.При обыске их жилья спецслужбы нашли лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.* Запрещенная в России террористическая организация.
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калужская область
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Оперативная съемка с места ликвидации террористов в Калужской области. Кадры ФСБ
Оперативная съемка с места ликвидации террористов в Калужской области. Кадры ФСБ
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калужская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, происшествия
Калужская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство, Происшествия
09:54 17.02.2023 (обновлено: 12:20 17.02.2023)
 
В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии

ФСБ сообщила о ликвидации в Калужской области исламистов, готовивших теракт на химзаводе

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт на химпредприятии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей", — говорится в релизе.
Террористы планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.
При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Среди силовиков потерь нет, гражданское население не пострадало.
Известно, что злоумышленники присягнули ИГ* и после теракта планировали уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.
При обыске их жилья спецслужбы нашли лабораторию по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Калужская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государствоПроисшествия
 
 
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