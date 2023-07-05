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ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 05.07.2023
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09:52 05.07.2023 (обновлено: 10:35 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/terakt-1882298695.html
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 05.07.2023
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске
На Сахалине за подготовку терактов задержали сторонника одной из украинских террористических организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:52
2023-07-05T10:35
южно-сахалинск
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На Сахалине за подготовку терактов задержали сторонника одной из украинских террористических организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. &lt;...&gt; Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения", — говорится в пресс-релизе.При обысках у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельных бомб, гаджеты с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств и большим количеством экстремистского контента, перепиской с координатором из украинской террористической организации.Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к теракту" и "Госизмена", его фигуранта арестовали.Как сообщил сам подозреваемый на опубликованном ФСБ видео, он собирался устроить ночью теракт на объекте энергетики, а его последствия сфотографировать и отправить в СБУ.
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южно-сахалинск
сахалин
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южно-сахалинск, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Южно-Сахалинск, Сахалин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске

ФСБ в Южно-Сахалинске предотвратила теракты на энергообъекте и в военкомате

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На Сахалине за подготовку терактов задержали сторонника одной из украинских террористических организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. <...> Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения", — говорится в пресс-релизе.
При обысках у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельных бомб, гаджеты с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств и большим количеством экстремистского контента, перепиской с координатором из украинской террористической организации.
Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к теракту" и "Госизмена", его фигуранта арестовали.
Как сообщил сам подозреваемый на опубликованном ФСБ видео, он собирался устроить ночью теракт на объекте энергетики, а его последствия сфотографировать и отправить в СБУ.
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Южно-СахалинскСахалинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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