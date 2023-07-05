https://ria.ru/20230705/terakt-1882298695.html

ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске

ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 05.07.2023

ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске

На Сахалине за подготовку терактов задержали сторонника одной из украинских террористических организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:52

2023-07-05T09:52

2023-07-05T10:35

южно-сахалинск

сахалин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На Сахалине за подготовку терактов задержали сторонника одной из украинских террористических организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. <...> Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения", — говорится в пресс-релизе.При обысках у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельных бомб, гаджеты с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств и большим количеством экстремистского контента, перепиской с координатором из украинской террористической организации.Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к теракту" и "Госизмена", его фигуранта арестовали.Как сообщил сам подозреваемый на опубликованном ФСБ видео, он собирался устроить ночью теракт на объекте энергетики, а его последствия сфотографировать и отправить в СБУ.

https://ria.ru/20230619/fsb-1879062301.html

южно-сахалинск

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

южно-сахалинск, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия