https://ria.ru/20230705/terakt-1882298695.html
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 05.07.2023
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске
На Сахалине за подготовку терактов задержали сторонника одной из украинских террористических организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:52
2023-07-05T09:52
2023-07-05T10:35
южно-сахалинск
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На Сахалине за подготовку терактов задержали сторонника одной из украинских террористических организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. <...> Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения", — говорится в пресс-релизе.При обысках у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельных бомб, гаджеты с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств и большим количеством экстремистского контента, перепиской с координатором из украинской террористической организации.Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к теракту" и "Госизмена", его фигуранта арестовали.Как сообщил сам подозреваемый на опубликованном ФСБ видео, он собирался устроить ночью теракт на объекте энергетики, а его последствия сфотографировать и отправить в СБУ.
https://ria.ru/20230619/fsb-1879062301.html
южно-сахалинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Южно-Сахалинск, Сахалин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Южно-Сахалинске
ФСБ в Южно-Сахалинске предотвратила теракты на энергообъекте и в военкомате
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На Сахалине за подготовку терактов задержали сторонника одной из украинских террористических организаций, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"В городе Южно-Сахалинске
предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. <...> Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России
1980 года рождения", — говорится в пресс-релизе.
При обысках у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельных бомб, гаджеты с инструкциями по сборке взрывных и зажигательных устройств и большим количеством экстремистского контента, перепиской с координатором из украинской террористической организации.
Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к теракту" и "Госизмена", его фигуранта арестовали.
Как сообщил сам подозреваемый на опубликованном ФСБ видео, он собирался устроить ночью теракт на объекте энергетики, а его последствия сфотографировать и отправить в СБУ
.
В ФСБ раскрыли подробности подготовки теракта в Запорожской области