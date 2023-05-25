https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html

ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС

ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС - РИА Новости, 25.05.2023

ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС

ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщило ведомство. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:47

2023-05-25T08:47

2023-05-25T10:13

специальная военная операция на украине

фсб

калининская аэс

ленинградская аэс

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщило ведомство.Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки постсоветской республики попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций. Украинские спецслужбы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, что, по их замыслу, нанесло бы России "серьезный экономический и репутационный ущерб". "Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", — добавили в ФСБ. Ведомство задержало украинских диверсантов."В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним Механик), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним Макс), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии", — говорится в сообщении.По данным ФСБ, их завербовал в сентябре 2022 года сотрудник Службы внешней разведки Украины подполковник Виталий Горбатюк 1975 года рождения."(Диверсанты. — Прим. ред.) прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины", — добавили в спецслужбе.Для совершения диверсии злоумышленники незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.Кроме того, ФСБ установила и задержала двух пособников диверсантов из граждан России. Они обеспечили украинских боевиков средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.Задержанные признались в сотрудничестве с украинской разведкой.Спецслужбы постсоветской республики организовали для диверсии контрабандную доставку взрывчатки через Польшу, Литву и Белоруссию в Ржевский район Тверской области."В качестве камуфляжа использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия", — рассказали в ФСБ.Из организованных диверсантами тайников российские спецслужбы изъяли 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.Против диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело по статьям "Диверсия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Боевиков заключили под стражу.Ленинградская АЭС расположена около города Сосновый Бор (Ленинградская область). Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые и водо-водяные (два блока РБМК-1000 мощностью по 1000 МВт и два блока ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт). Калининская АЭС расположена около города Удомля в Тверской области. На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт.

https://ria.ru/20230524/magate-1873849648.html

https://ria.ru/20221103/zaes-1828861932.html

https://ria.ru/20230427/aes-1868183099.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822774178.html

россия

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Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины 2023-05-25T08:47 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, калининская аэс, ленинградская аэс, россия, вооруженные силы рф