https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС - РИА Новости, 25.05.2023
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщило ведомство. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:47
2023-05-25T08:47
2023-05-25T10:13
специальная военная операция на украине
фсб
калининская аэс
ленинградская аэс
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщило ведомство.Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки постсоветской республики попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций. Украинские спецслужбы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, что, по их замыслу, нанесло бы России "серьезный экономический и репутационный ущерб". "Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", — добавили в ФСБ. Ведомство задержало украинских диверсантов."В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним Механик), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним Макс), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии", — говорится в сообщении.По данным ФСБ, их завербовал в сентябре 2022 года сотрудник Службы внешней разведки Украины подполковник Виталий Горбатюк 1975 года рождения."(Диверсанты. — Прим. ред.) прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины", — добавили в спецслужбе.Для совершения диверсии злоумышленники незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.Кроме того, ФСБ установила и задержала двух пособников диверсантов из граждан России. Они обеспечили украинских боевиков средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.Задержанные признались в сотрудничестве с украинской разведкой.Спецслужбы постсоветской республики организовали для диверсии контрабандную доставку взрывчатки через Польшу, Литву и Белоруссию в Ржевский район Тверской области."В качестве камуфляжа использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия", — рассказали в ФСБ.Из организованных диверсантами тайников российские спецслужбы изъяли 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.Против диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело по статьям "Диверсия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Боевиков заключили под стражу.Ленинградская АЭС расположена около города Сосновый Бор (Ленинградская область). Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые и водо-водяные (два блока РБМК-1000 мощностью по 1000 МВт и два блока ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт). Калининская АЭС расположена около города Удомля в Тверской области. На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт.
https://ria.ru/20230524/magate-1873849648.html
https://ria.ru/20221103/zaes-1828861932.html
https://ria.ru/20230427/aes-1868183099.html
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822774178.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874006219_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_77f3d2f866e93bc3ba15394d181e1993.jpg
Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики
Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины
2023-05-25T08:47
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, калининская аэс, ленинградская аэс, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Калининская АЭС, Ленинградская АЭС, Россия, Вооруженные силы РФ
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
ФСБ сорвала диверсии украинских спецслужб на Ленинградской и Калининской АЭС
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, сообщило ведомство.
Как уточнили в ФСБ, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки постсоветской республики попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач атомных электростанций.
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Украинские спецслужбы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, что, по их замыслу, нанесло бы России "серьезный экономический и репутационный ущерб".
"Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС
и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", — добавили в ФСБ.
Ведомство задержало украинских диверсантов.
"В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним Механик), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним Макс), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии", — говорится в сообщении.
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По данным ФСБ, их завербовал в сентябре 2022 года сотрудник Службы внешней разведки Украины подполковник Виталий Горбатюк 1975 года рождения.
«
"(Диверсанты. — Прим. ред.) прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины", — добавили в спецслужбе.
Для совершения диверсии злоумышленники незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.
Кроме того, ФСБ установила и задержала двух пособников диверсантов из граждан России. Они обеспечили украинских боевиков средствами связи и автотранспортом с поддельными номерами.
Задержанные признались в сотрудничестве с украинской разведкой.
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Спецслужбы постсоветской республики организовали для диверсии контрабандную доставку взрывчатки через Польшу, Литву и Белоруссию в Ржевский район Тверской области.
«
"В качестве камуфляжа использовался грузовой прицеп, в котором были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия", — рассказали в ФСБ.
Из организованных диверсантами тайников российские спецслужбы изъяли 36,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.
Против диверсионно-террористической группы возбудили уголовное дело по статьям "Диверсия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Боевиков заключили под стражу.
Ленинградская АЭС расположена около города Сосновый Бор
(Ленинградская область). Это крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые и водо-водяные (два блока РБМК-1000 мощностью по 1000 МВт и два блока ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт).
Калининская АЭС расположена около города Удомля
в Тверской области
. На ней действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт.
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