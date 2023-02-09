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В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших теракт - РИА Новости, 09.02.2023
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В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших теракт
В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших теракт - РИА Новости, 09.02.2023
В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших теракт
Во время контртеррористической операции в Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта на одной из железнодорожных станций,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T01:30
2023-02-09T02:04
происшествия
ставропольский край
россия
фсб
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Во время контртеррористической операции в Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта на одной из железнодорожных станций, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК)."Восьмого февраля &lt;...&gt; получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций. В целях недопущения совершения преступления и обеспечения безопасности граждан начальником краевого Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима", — говорится в заявлении.Отмечается, что жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы.Также добавляется, что блокированным в доме бандитам предлагали сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и их пришлось нейтрализовать.По информации комитета, сейчас месте боестолкновения проходят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html
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происшествия, ставропольский край, россия, фсб, национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Ставропольский край, Россия, ФСБ, Национальный антитеррористический комитет РФ
01:30 09.02.2023 (обновлено: 02:04 09.02.2023)
 
В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших теракт

НАК: в Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Во время контртеррористической операции в Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта на одной из железнодорожных станций, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Восьмого февраля <...> получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций. В целях недопущения совершения преступления и обеспечения безопасности граждан начальником краевого Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы.
Также добавляется, что блокированным в доме бандитам предлагали сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и их пришлось нейтрализовать.
"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", — заключили в НАК.
По информации комитета, сейчас месте боестолкновения проходят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияФСБНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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