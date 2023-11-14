https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html
В Челябинске предотвратили теракт
В Челябинске предотвратили теракт - РИА Новости, 14.11.2023
В Челябинске предотвратили теракт
Российские спецслужбы задержали в Челябинске подозреваемого в подготовке теракта, сообщило управление ФСБ по региону. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:43
2023-11-14T09:43
2023-11-14T10:36
специальная военная операция на украине
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общество
безопасность
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россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Челябинске подозреваемого в подготовке теракта, сообщило управление ФСБ по региону. "Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра", — говорится в релизе.Задержанный собирался использовать для нападения самодельные зажигательные гранаты.Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на теракт".Когда именно прошло задержание, в ФСБ не уточнили, но указано, что фигурант дела уже находится в СИЗО.
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Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Кадры ФСБ
Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Кадры ФСБ
2023-11-14T09:43
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фсб, общество, безопасность, челябинск, россия
Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Общество, Безопасность, Челябинск, Россия
В Челябинске предотвратили теракт
ФСБ предотвратила теракт в Челябинске, задержан местный житель