https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html

В Челябинске предотвратили теракт

В Челябинске предотвратили теракт - РИА Новости, 14.11.2023

В Челябинске предотвратили теракт

Российские спецслужбы задержали в Челябинске подозреваемого в подготовке теракта, сообщило управление ФСБ по региону. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:43

2023-11-14T09:43

2023-11-14T10:36

специальная военная операция на украине

фсб

общество

безопасность

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Челябинске подозреваемого в подготовке теракта, сообщило управление ФСБ по региону. "Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра", — говорится в релизе.Задержанный собирался использовать для нападения самодельные зажигательные гранаты.Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на теракт".Когда именно прошло задержание, в ФСБ не уточнили, но указано, что фигурант дела уже находится в СИЗО.

https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html

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Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Кадры ФСБ Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Кадры ФСБ 2023-11-14T09:43 true PT1M01S

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фсб, общество, безопасность, челябинск, россия