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В Челябинске предотвратили теракт - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 14.11.2023 (обновлено: 10:36 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html
В Челябинске предотвратили теракт
В Челябинске предотвратили теракт - РИА Новости, 14.11.2023
В Челябинске предотвратили теракт
Российские спецслужбы задержали в Челябинске подозреваемого в подготовке теракта, сообщило управление ФСБ по региону. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:43
2023-11-14T10:36
специальная военная операция на украине
фсб
общество
безопасность
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Челябинске подозреваемого в подготовке теракта, сообщило управление ФСБ по региону. &quot;Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра&quot;, — говорится в релизе.Задержанный собирался использовать для нападения самодельные зажигательные гранаты.Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на теракт".Когда именно прошло задержание, в ФСБ не уточнили, но указано, что фигурант дела уже находится в СИЗО.
https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html
челябинск
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Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Кадры ФСБ
Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Кадры ФСБ
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фсб, общество, безопасность, челябинск, россия
Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Общество, Безопасность, Челябинск, Россия
В Челябинске предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт в Челябинске, задержан местный житель

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Челябинске подозреваемого в подготовке теракта, сообщило управление ФСБ по региону.
«

"Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра", — говорится в релизе.

Задержанный собирался использовать для нападения самодельные зажигательные гранаты.
Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на теракт".
Когда именно прошло задержание, в ФСБ не уточнили, но указано, что фигурант дела уже находится в СИЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеФСБОбществоБезопасностьЧелябинскРоссия
 
 
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