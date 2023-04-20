https://ria.ru/20230420/fsb-1866729211.html

На Ставрополье пресекли деятельность планировавшего теракт сторонника ИГ*

На Ставрополье пресекли деятельность планировавшего теракт сторонника ИГ* - РИА Новости, 20.04.2023

На Ставрополье пресекли деятельность планировавшего теракт сторонника ИГ*

В Ставропольском крае пресекли деятельность сторонника ИГ*, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:02

2023-04-20T19:02

2023-04-20T19:48

россия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

происшествия

фсб

минеральные воды

ближний восток

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Ставропольском крае пресекли деятельность сторонника ИГ*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленника задержали сегодня в городе Минеральные Воды. Он планировал теракт в общественном месте по указанию зарубежных кураторов.Во время обыска по месту проживания у задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке.Сотрудники спецслужбы взяли его в момент изучения обстановки перед совершением преступления. Возбуждено уголовное дело.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230419/fsb-1866246990.html

https://ria.ru/20230209/terakt-1850697693.html

россия

ставропольский край

минеральные воды

ближний восток

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае В Ставропольском крае задержан член ИГ* , который по указанию зарубежных кураторов планировал теракт в общественном месте, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. 2023-04-20T19:02 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, происшествия, фсб, минеральные воды, ближний восток