https://ria.ru/20230420/fsb-1866729211.html
На Ставрополье пресекли деятельность планировавшего теракт сторонника ИГ*
На Ставрополье пресекли деятельность планировавшего теракт сторонника ИГ* - РИА Новости, 20.04.2023
На Ставрополье пресекли деятельность планировавшего теракт сторонника ИГ*
В Ставропольском крае пресекли деятельность сторонника ИГ*, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:02
2023-04-20T19:02
2023-04-20T19:48
россия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
происшествия
фсб
минеральные воды
ближний восток
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Ставропольском крае пресекли деятельность сторонника ИГ*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Злоумышленника задержали сегодня в городе Минеральные Воды. Он планировал теракт в общественном месте по указанию зарубежных кураторов.Во время обыска по месту проживания у задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке.Сотрудники спецслужбы взяли его в момент изучения обстановки перед совершением преступления. Возбуждено уголовное дело.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230419/fsb-1866246990.html
https://ria.ru/20230209/terakt-1850697693.html
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ставропольский край
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Задержание мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае
В Ставропольском крае задержан член ИГ* , который по указанию зарубежных кураторов планировал теракт в общественном месте, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
2023-04-20T19:02
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РИА Новости
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россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, происшествия, фсб, минеральные воды, ближний восток
Россия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство, Происшествия, ФСБ, Минеральные Воды, Ближний Восток
На Ставрополье пресекли деятельность планировавшего теракт сторонника ИГ*
В Ставропольском крае ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракт сторонника ИГ