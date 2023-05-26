https://ria.ru/20230526/terakt-1874290116.html
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике - РИА Новости, 26.05.2023
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике
Силовики задержали россиянина, планировавшего устроить взрыв в Геленджике, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:48
2023-05-26T11:48
2023-05-26T15:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
геленджик
украина
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, планировавшего устроить взрыв в Геленджике, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", — говорится в пресс-релизе.Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 30 и первой части статьи 205 УК России ("Приготовление к теракту").Как отмечается, подозреваемый оборудовал в лесу тайник, из которого сотрудники ФСБ изъяли уже готовую к применению взрывчатку, а по адресу проживания у него нашли компоненты для ее изготовления, инструкции по сборке СВУ, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований".
https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержанный по делу о подготовке теракта в Геленджике
Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении террористического акта в г. Геленджик Краснодарского края
2023-05-26T11:48
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, геленджик, украина, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Геленджик, Украина, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержали гражданина России со взрывным устройством