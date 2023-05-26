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ФСБ предотвратила теракт в Геленджике - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 26.05.2023 (обновлено: 15:55 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/terakt-1874290116.html
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике - РИА Новости, 26.05.2023
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике
Силовики задержали россиянина, планировавшего устроить взрыв в Геленджике, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:48
2023-05-26T15:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
геленджик
украина
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, планировавшего устроить взрыв в Геленджике, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", — говорится в пресс-релизе.Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 30 и первой части статьи 205 УК России ("Приготовление к теракту").Как отмечается, подозреваемый оборудовал в лесу тайник, из которого сотрудники ФСБ изъяли уже готовую к применению взрывчатку, а по адресу проживания у него нашли компоненты для ее изготовления, инструкции по сборке СВУ, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований".
https://ria.ru/20230525/ataka-1873996570.html
россия
геленджик
украина
краснодарский край
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Задержанный по делу о подготовке теракта в Геленджике
Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении террористического акта в г. Геленджик Краснодарского края
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происшествия, россия, геленджик, украина, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Геленджик, Украина, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике

ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержали гражданина России со взрывным устройством

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, планировавшего устроить взрыв в Геленджике, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", — говорится в пресс-релизе.
Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 30 и первой части статьи 205 УК России ("Приготовление к теракту").
Как отмечается, подозреваемый оборудовал в лесу тайник, из которого сотрудники ФСБ изъяли уже готовую к применению взрывчатку, а по адресу проживания у него нашли компоненты для ее изготовления, инструкции по сборке СВУ, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований".
Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики
ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на российских АЭС
25 мая, 08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияГеленджикУкраинаКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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