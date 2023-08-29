https://ria.ru/20230829/terakt-1892826994.html

В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры

В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.08.2023

В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры

ФСБ задержала жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов готовил теракт и собирался воевать на стороне ВСУ, сообщили в спецслужбе. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:47

2023-08-29T09:47

2023-08-29T16:17

калуга

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов готовил теракт и собирался воевать на стороне ВСУ, сообщили в спецслужбе."Обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги", — указали в ФСБ .Установлено, что задержанный связался с представителями украинского батальона "Азов"* по своей инициативе.Фигурант дела собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.В его тайнике нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы, а на электронных устройствах были инструкции и переписка с куратором.Уголовное дело открыли по факту приготовления к госизмене, к теракту, участия в деятельности террористической организации и прохождения обучения в целях терроризма.ФСБ опубликовала оперативное видео, на котором обвиняемый дает признательные показания. Он сообщил, что получил задание собрать компоненты для взрывного устройства и разложить их по тайникам. По словам фигуранта дела, он перечислял деньги на помощь "организации на территории Украины", затем с ним связался человек по имени Тарас. После того как задержанный выполнил задание, он получил инструкцию по выезду из России. При попытке покинуть страну его задержали сотрудники ФСБ.Российские силовики практически каждую неделю задерживают пособников украинских спецслужб. Так, 25 августа ФСБ предупредила, что в интернете попадается много объявлений о "быстром заработке", за которыми стоит Киев. От исполнителей требуется поджигать здания органов власти, полиции и Минобороны, а также инфраструктуру РЖД. Украинские спецслужбы делают ставку на молодежь, пожилых, маргиналов, психически больных, которые не осознают тяжести своих действий, указали в ФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html

https://ria.ru/20230727/terakt-1886598901.html

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россия

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калуга, вооруженные силы украины, фсб, украина, россия, безопасность