Рейтинг@Mail.ru
В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 29.08.2023 (обновлено: 16:17 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/terakt-1892826994.html
В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры
В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.08.2023
В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры
ФСБ задержала жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов готовил теракт и собирался воевать на стороне ВСУ, сообщили в спецслужбе. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:47
2023-08-29T16:17
калуга
вооруженные силы украины
фсб
украина
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892831135_0:65:806:518_1920x0_80_0_0_60babdaa8c38dc5c8f10a0ff7987aba9.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов готовил теракт и собирался воевать на стороне ВСУ, сообщили в спецслужбе."Обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги", — указали в ФСБ .Установлено, что задержанный связался с представителями украинского батальона "Азов"* по своей инициативе.Фигурант дела собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.В его тайнике нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы, а на электронных устройствах были инструкции и переписка с куратором.Уголовное дело открыли по факту приготовления к госизмене, к теракту, участия в деятельности террористической организации и прохождения обучения в целях терроризма.ФСБ опубликовала оперативное видео, на котором обвиняемый дает признательные показания. Он сообщил, что получил задание собрать компоненты для взрывного устройства и разложить их по тайникам. По словам фигуранта дела, он перечислял деньги на помощь "организации на территории Украины", затем с ним связался человек по имени Тарас. После того как задержанный выполнил задание, он получил инструкцию по выезду из России. При попытке покинуть страну его задержали сотрудники ФСБ.Российские силовики практически каждую неделю задерживают пособников украинских спецслужб. Так, 25 августа ФСБ предупредила, что в интернете попадается много объявлений о "быстром заработке", за которыми стоит Киев. От исполнителей требуется поджигать здания органов власти, полиции и Минобороны, а также инфраструктуру РЖД. Украинские спецслужбы делают ставку на молодежь, пожилых, маргиналов, психически больных, которые не осознают тяжести своих действий, указали в ФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html
https://ria.ru/20230727/terakt-1886598901.html
калуга
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892831135_0:0:806:606_1920x0_80_0_0_14562dbd8ebb87d03f378d8b1be6f75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, вооруженные силы украины, фсб, украина, россия, безопасность
Калуга, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Украина, Россия, Безопасность
В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры

ФСБ задержала жителя Калужской области, собиравшегося ехать воевать на Украину

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание гражданина России, планировавшего совершить теракт на одном из объектов инфраструктуры Калуги
Задержание гражданина России, планировавшего совершить теракт на одном из объектов инфраструктуры Калуги - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержание гражданина России, планировавшего совершить теракт на одном из объектов инфраструктуры Калуги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов готовил теракт и собирался воевать на стороне ВСУ, сообщили в спецслужбе.
"Обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги", — указали в ФСБ .
Установлено, что задержанный связался с представителями украинского батальона "Азов"* по своей инициативе.
Фигурант дела собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Завербованный ВСУ россиянин — о неудачной попытке теракта
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ
27 июля, 19:06
В его тайнике нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы, а на электронных устройствах были инструкции и переписка с куратором.
Уголовное дело открыли по факту приготовления к госизмене, к теракту, участия в деятельности террористической организации и прохождения обучения в целях терроризма.
ФСБ опубликовала оперативное видео, на котором обвиняемый дает признательные показания. Он сообщил, что получил задание собрать компоненты для взрывного устройства и разложить их по тайникам. По словам фигуранта дела, он перечислял деньги на помощь "организации на территории Украины", затем с ним связался человек по имени Тарас. После того как задержанный выполнил задание, он получил инструкцию по выезду из России. При попытке покинуть страну его задержали сотрудники ФСБ.
Российские силовики практически каждую неделю задерживают пособников украинских спецслужб. Так, 25 августа ФСБ предупредила, что в интернете попадается много объявлений о "быстром заработке", за которыми стоит Киев. От исполнителей требуется поджигать здания органов власти, полиции и Минобороны, а также инфраструктуру РЖД. Украинские спецслужбы делают ставку на молодежь, пожилых, маргиналов, психически больных, которые не осознают тяжести своих действий, указали в ФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
27 июля, 13:32
 
КалугаВооруженные силы УкраиныФСБУкраинаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала