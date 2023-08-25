https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html
ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД
ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД - РИА Новости, 25.08.2023
ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД
За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о "быстром заработке" и сулящие за работу... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:49
2023-08-25T09:49
2023-08-25T13:53
фсб
россия
украина
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о "быстром заработке" и сулящие за работу 10-20 тысяч рублей, сообщает в пятницу ФСБ России. "Результаты проведенных ФСБ России расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб. С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке", — говорится в сообщении. Украинские спецслужбы при подборе исполнителей поджогов делают ставку на молодежь, пожилых, маргиналов, психически больных, которые не осознают тяжести своих действий. Еще один инструмент для вовлечения в поджоги — мошеннические звонки от "служб безопасности", "сотрудников СК, МВД или ФСБ". Людей с помощью психологических манипуляций не только убеждают перевести сбережения на "безопасные счета" (и де-факто профинансировать украинские войска), но и склоняют к поджогам. После того как человек выполняет то, что от него требуется, вербовщики исчезают, хотя до этого они обещают помочь решить проблемы с правоохранительными органами. "Вербовщики сообщают подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты", — отмечает ФСБ. В итоге на сегодня "все поджоги раскрыты", а в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и по другим тяжким и особо тяжким статьям УК России. География вынесенных приговоров — от Ивановской области до Приамурья. Сроки — до 19 лет колонии. Еще 22 уголовных дела находятся на этапе судебного рассмотрения. "Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения. Переводы денег по рекомендациям лжебанкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований. Помните: реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230811/spetssluzhby-1889553065.html
https://ria.ru/20230718/zaderzhanie-1884787380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, россия, украина
ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД
ФСБ: за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о "быстром заработке" и сулящие за работу 10-20 тысяч рублей, сообщает в пятницу ФСБ России.
"Результаты проведенных ФСБ России расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб. С началом проведения специальной военной операции на Украине
на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке", — говорится в сообщении.
Украинские спецслужбы при подборе исполнителей поджогов делают ставку на молодежь, пожилых, маргиналов, психически больных, которые не осознают тяжести своих действий.
Еще один инструмент для вовлечения в поджоги — мошеннические звонки от "служб безопасности", "сотрудников СК
, МВД или ФСБ". Людей с помощью психологических манипуляций не только убеждают перевести сбережения на "безопасные счета" (и де-факто профинансировать украинские войска), но и склоняют к поджогам.
В России действует сеть украинских спецслужб, утверждает Подоляк
После того как человек выполняет то, что от него требуется, вербовщики исчезают, хотя до этого они обещают помочь решить проблемы с правоохранительными органами.
"Вербовщики сообщают подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты", — отмечает ФСБ.
В итоге на сегодня "все поджоги раскрыты", а в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и по другим тяжким и особо тяжким статьям УК России. География вынесенных приговоров — от Ивановской области
до Приамурья. Сроки — до 19 лет колонии. Еще 22 уголовных дела находятся на этапе судебного рассмотрения.
"Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения. Переводы денег по рекомендациям лжебанкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований. Помните: реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов", — добавили в ведомстве.
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