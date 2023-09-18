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Источник: в Ростове-на-Дону двух диверсантов арестовали за попытку поджога - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 18.09.2023 (обновлено: 15:26 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/arest-1896993363.html
Источник: в Ростове-на-Дону двух диверсантов арестовали за попытку поджога
Источник: в Ростове-на-Дону двух диверсантов арестовали за попытку поджога - РИА Новости, 18.09.2023
Источник: в Ростове-на-Дону двух диверсантов арестовали за попытку поджога
Суды в Ростове-на-Дону санкционировали арест двух агентов "Легиона "Свобода России"*, задержанных в регионе при подготовке к поджогу здания, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:46
2023-09-18T15:26
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Суды в Ростове-на-Дону санкционировали арест двух агентов "Легиона "Свобода России"*, задержанных в регионе при подготовке к поджогу здания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Районные суды в Ростове-на-Дону арестовали задержанных на два месяца каждого", - сказал собеседник агентства.Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в Ростовской области двух агентов "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу административного здания. Изъяты были четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещенную организацию. Против задержанных возбуждены уголовные дела.Согласно видео, опубликованному Центром общественных связей ФСБ России, один из задержанных в ходе допроса заявил, что действовал под контролем сотрудника СБУ с позывным "Шеф" и должен был поджечь военкомат.В феврале Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион" создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона" в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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ростов-на-дону, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Россия, Происшествия
Источник: в Ростове-на-Дону двух диверсантов арестовали за попытку поджога

В Ростове-на-Дону двух диверсантов арестовали за попытку поджечь военкомат

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание подозреваемого, готовившего серию терактов на территории Ростовской области. Стоп-кадр видео
Задержание подозреваемого, готовившего серию терактов на территории Ростовской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Задержание подозреваемого, готовившего серию терактов на территории Ростовской области. Стоп-кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Суды в Ростове-на-Дону санкционировали арест двух агентов "Легиона "Свобода России"*, задержанных в регионе при подготовке к поджогу здания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Районные суды в Ростове-на-Дону арестовали задержанных на два месяца каждого", - сказал собеседник агентства.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в Ростовской области двух агентов "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу административного здания. Изъяты были четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещенную организацию. Против задержанных возбуждены уголовные дела.
Согласно видео, опубликованному Центром общественных связей ФСБ России, один из задержанных в ходе допроса заявил, что действовал под контролем сотрудника СБУ с позывным "Шеф" и должен был поджечь военкомат.
В феврале Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион" создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона" в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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