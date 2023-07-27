https://ria.ru/20230727/terakt-1886598901.html
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота - РИА Новости, 27.07.2023
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:32
2023-07-27T13:32
2023-07-27T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
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черноморский флот вмф россии
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение", — говорится в пресс-релизе.Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").
https://ria.ru/20230707/zaderzhanie-1882723184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Черноморский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт на корабле Черноморского флота
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Пресечена попытка спецслужб Украины
совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение", — говорится в пресс-релизе.
Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.
Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.
Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").
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