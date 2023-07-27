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ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 27.07.2023 (обновлено: 13:51 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/terakt-1886598901.html
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота - РИА Новости, 27.07.2023
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:32
2023-07-27T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
черноморский флот вмф россии
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение", — говорится в пресс-релизе.Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").
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безопасность, россия, украина, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Черноморский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт на корабле Черноморского флота

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение", — говорится в пресс-релизе.
Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.
Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.
Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЧерноморский флот ВМФ РоссииВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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