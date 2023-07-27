https://ria.ru/20230727/terakt-1886598901.html

ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота - РИА Новости, 27.07.2023

ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:32

2023-07-27T13:32

2023-07-27T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

черноморский флот вмф россии

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/02/1551470264_315:64:2000:1012_1920x0_80_0_0_5d20b06935dd7260bf1068e47d94581d.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение", — говорится в пресс-релизе.Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").

https://ria.ru/20230707/zaderzhanie-1882723184.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр