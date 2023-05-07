https://ria.ru/20230507/diversiya-1870302923.html

ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области

ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области - РИА Новости, 07.05.2023

ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили диверсию с применением дронов, которую украинская разведка пыталась устроить на аэродроме в Ивановской области, сообщил Центр РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T12:43

2023-05-07T12:43

2023-05-07T19:52

ивановская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

фсб

украина

россия

а-50

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили диверсию с применением дронов, которую украинская разведка пыталась устроить на аэродроме в Ивановской области, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки Министерства обороны Украины на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", — говорится в релизе.По информации ведомства, целью атаки должны были стать самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Диверсионную группу, координацией действий которой занимались сотрудники украинских спецслужб, выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории России."Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт А-32" из населенного пункта Блистова Черниговской области", — рассказали в ЦОС.За движением самолета следили и после приземления в Тульской области пилота и диверсантов, завербованных украинским ГУР, задержали в момент передачи средств поражения.Сейчас ведется розыск других членов ДРГ. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20230428/diversiya-1868476156.html

https://ria.ru/20230410/zakonotvorchestvo-1864200661.html

ивановская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ивановская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, фсб, украина, россия, а-50