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ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области - РИА Новости, 07.05.2023
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12:43 07.05.2023 (обновлено: 19:52 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/diversiya-1870302923.html
ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области
ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области - РИА Новости, 07.05.2023
ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области
Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили диверсию с применением дронов, которую украинская разведка пыталась устроить на аэродроме в Ивановской области, сообщил Центр РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:43
2023-05-07T19:52
ивановская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
фсб
украина
россия
а-50
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили диверсию с применением дронов, которую украинская разведка пыталась устроить на аэродроме в Ивановской области, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки Министерства обороны Украины на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", — говорится в релизе.По информации ведомства, целью атаки должны были стать самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Диверсионную группу, координацией действий которой занимались сотрудники украинских спецслужб, выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории России."Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт А-32" из населенного пункта Блистова Черниговской области", — рассказали в ЦОС.За движением самолета следили и после приземления в Тульской области пилота и диверсантов, завербованных украинским ГУР, задержали в момент передачи средств поражения.Сейчас ведется розыск других членов ДРГ. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230428/diversiya-1868476156.html
https://ria.ru/20230410/zakonotvorchestvo-1864200661.html
ивановская область
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ивановская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, фсб, украина, россия, а-50
Ивановская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, ФСБ, Украина, Россия, А-50
ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области

ФСБ и МВД пресекли атаку дронов ВСУ на военный аэродром Северный в Ивановской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили диверсию с применением дронов, которую украинская разведка пыталась устроить на аэродроме в Ивановской области, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки Министерства обороны Украины на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", — говорится в релизе.
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По информации ведомства, целью атаки должны были стать самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Самолет А-50 предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели. Принят на вооружение в 1989 году.

Диверсионную группу, координацией действий которой занимались сотрудники украинских спецслужб, выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории России.
"Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт А-32" из населенного пункта Блистова Черниговской области", — рассказали в ЦОС.
За движением самолета следили и после приземления в Тульской области пилота и диверсантов, завербованных украинским ГУР, задержали в момент передачи средств поражения.
Сейчас ведется розыск других членов ДРГ. Расследование продолжается.
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Ивановская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияФСБУкраинаРоссияА-50
 
 
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