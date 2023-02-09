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На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт - РИА Новости, 09.02.2023
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На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт
На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт - РИА Новости, 09.02.2023
На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт
В ходе спецоперации на Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге, сообщили в информационном центре Национального... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:30
2023-02-09T11:39
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
россия
ставропольский край
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В ходе спецоперации на Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета."В результате проведенной оперативным штабом НАК в Ставропольском крае контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами", - говорится в релизе.По данным силовиков, боевики были причастны к "террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно - не называется.
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россия
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происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, россия, ставропольский край
Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Ставропольский край
11:30 09.02.2023 (обновлено: 11:39 09.02.2023)
 
На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт

На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт на железной дороге

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В ходе спецоперации на Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
"В результате проведенной оперативным штабом НАК в Ставропольском крае контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами", - говорится в релизе.
По данным силовиков, боевики были причастны к "террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно - не называется.
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:46
В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты
 
ПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФРоссияСтавропольский край
 
 
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