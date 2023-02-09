https://ria.ru/20230209/likvidatsiya-1850771777.html
На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт
На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт - РИА Новости, 09.02.2023
На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт
В ходе спецоперации на Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге, сообщили в информационном центре Национального... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:30
2023-02-09T11:30
2023-02-09T11:39
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
россия
ставропольский край
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В ходе спецоперации на Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета."В результате проведенной оперативным штабом НАК в Ставропольском крае контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами", - говорится в релизе.По данным силовиков, боевики были причастны к "террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно - не называется.
https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html
россия
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, россия, ставропольский край
Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Ставропольский край
11:30 09.02.2023 (обновлено: 11:39 09.02.2023)
На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт
На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт на железной дороге