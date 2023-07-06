https://ria.ru/20230706/tek-1882515852.html

Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области

Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области - РИА Новости, 06.07.2023

Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области

Планировавшие теракт в Тюменской области радикалы намеревались подорвать объект топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:52

2023-07-06T09:52

2023-07-06T11:00

происшествия

тюменская область

тюмень

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Планировавшие теракт в Тюменской области радикалы намеревались подорвать объект топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным ФСБ, силовики задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, при задержании один злоумышленник был нейтрализован. По информации СК, житель Тюмени, являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения, "планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК", расположенного в области. Четвертого июля во время задержания на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, напал на сотрудников ФСБ и был ответным огнем ликвидирован.

https://ria.ru/20230705/terakt-1882300889.html

тюменская область

тюмень

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Кадры с места готовившегося теракта в Тюменской области В Тюменской области силовики задержали группу "националистов", готовивших теракт "по заданию украинских военизированных формирований". Во время задержания рядом с газо-нефтераспределительным узлом 38-летний мужчина начал стрелять по сотрудникам ФСБ и применил взрывчатый боеприпас. На предупреждения он не реагировал и был ликвидирован ответным огнём. Возбуждены уголовные дела по факту приготовления к совершению террористического акта и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. 2023-07-06T09:52 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюменская область, тюмень