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Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области - РИА Новости, 06.07.2023
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09:52 06.07.2023 (обновлено: 11:00 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/tek-1882515852.html
Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области
Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области - РИА Новости, 06.07.2023
Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области
Планировавшие теракт в Тюменской области радикалы намеревались подорвать объект топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:52
2023-07-06T11:00
происшествия
тюменская область
тюмень
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Планировавшие теракт в Тюменской области радикалы намеревались подорвать объект топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным ФСБ, силовики задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, при задержании один злоумышленник был нейтрализован. По информации СК, житель Тюмени, являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения, "планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК", расположенного в области. Четвертого июля во время задержания на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, напал на сотрудников ФСБ и был ответным огнем ликвидирован.
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Кадры с места готовившегося теракта в Тюменской области
В Тюменской области силовики задержали группу "националистов", готовивших теракт "по заданию украинских военизированных формирований". Во время задержания рядом с газо-нефтераспределительным узлом 38-летний мужчина начал стрелять по сотрудникам ФСБ и применил взрывчатый боеприпас. На предупреждения он не реагировал и был ликвидирован ответным огнём. Возбуждены уголовные дела по факту приготовления к совершению террористического акта и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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происшествия, тюменская область, тюмень
Происшествия, Тюменская область, Тюмень
Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области

СК: радикалы, планировавшие теракт в Тюменской области, намеревались подорвать объект ТЭК

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Планировавшие теракт в Тюменской области радикалы намеревались подорвать объект топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ФСБ, силовики задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, при задержании один злоумышленник был нейтрализован.
По информации СК, житель Тюмени, являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения, "планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК", расположенного в области.
Четвертого июля во время задержания на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, напал на сотрудников ФСБ и был ответным огнем ликвидирован.
Видео задержания украинского агента, готовившего теракт на Сахалине
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт на Сахалине
5 июля, 10:09
 
ПроисшествияТюменская областьТюмень
 
 
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