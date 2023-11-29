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В Воронеже задержали украинского агента, планировавшего взорвать военкомат - РИА Новости, 29.11.2023
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09:52 29.11.2023 (обновлено: 10:51 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/agent-1912547177.html
В Воронеже задержали украинского агента, планировавшего взорвать военкомат
В Воронеже задержали украинского агента, планировавшего взорвать военкомат - РИА Новости, 29.11.2023
В Воронеже задержали украинского агента, планировавшего взорвать военкомат
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Воронежа, задержав пособника украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:52
2023-11-29T10:51
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Воронежа, задержав пособника украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе. При обыске в доме у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы, а также переписку с вербовщиками в интернете.Региональный главк ФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств". Суд отправил задержанного под арест.
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воронеж, фсб, украина, россия, безопасность
Воронеж, ФСБ, Украина, Россия, Безопасность
В Воронеже задержали украинского агента, планировавшего взорвать военкомат

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат в Воронеже

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииЗадержание украинского агента, планировавшего взорвать военкомат в Воронеже
Задержание украинского агента, планировавшего взорвать военкомат в Воронеже - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Задержание украинского агента, планировавшего взорвать военкомат в Воронеже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Воронежа, задержав пособника украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.
При обыске в доме у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы, а также переписку с вербовщиками в интернете.
Региональный главк ФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств". Суд отправил задержанного под арест.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
06:23
 
ВоронежФСБУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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