Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке предотвратили теракт - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/terakt-1888664527.html
В Новой Каховке предотвратили теракт
В Новой Каховке предотвратили теракт - РИА Новости, 07.08.2023
В Новой Каховке предотвратили теракт
Российские силовые структуры предотвратили теракт в Новой Каховке, обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство с поражающими элементами,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:52
2023-08-07T15:52
специальная военная операция на украине
безопасность
новая каховка
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481613_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b701e6b1ace19a326fd77af6dfef631e.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 авг - РИА Новости. Российские силовые структуры предотвратили теракт в Новой Каховке, обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, установленное на детской площадке, сообщили журналистам в УФСБ по Херсонской области "Предотвращен террористический акт в городе Новая Каховка. На территории детской площадки в непосредственной близости от многоквартирного дома обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению", - сказал представитель УФСБ. По его словам, взрывотехник счел СВУ не подлежащим транспортировке, оно было "деактивировано с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения". Лиц, причастных к преступлению, ищут.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481613_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_626edc0f6d5c98be960497a49168a302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, новая каховка, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новая Каховка, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Новой Каховке предотвратили теракт

ФСБ обезвредила самодельную бомбу, заложенную на детской площадке в Новой Каховке

© Фото : администрация Новокаховского городского округаНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : администрация Новокаховского городского округа
Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 авг - РИА Новости. Российские силовые структуры предотвратили теракт в Новой Каховке, обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, установленное на детской площадке, сообщили журналистам в УФСБ по Херсонской области
"Предотвращен террористический акт в городе Новая Каховка. На территории детской площадки в непосредственной близости от многоквартирного дома обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению", - сказал представитель УФСБ. По его словам, взрывотехник счел СВУ не подлежащим транспортировке, оно было "деактивировано с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения".
Лиц, причастных к преступлению, ищут.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации
4 августа, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовая КаховкаХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала