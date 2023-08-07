https://ria.ru/20230807/terakt-1888664527.html
В Новой Каховке предотвратили теракт
В Новой Каховке предотвратили теракт - РИА Новости, 07.08.2023
В Новой Каховке предотвратили теракт
Российские силовые структуры предотвратили теракт в Новой Каховке, обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство с поражающими элементами,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:52
2023-08-07T15:52
2023-08-07T15:52
специальная военная операция на украине
безопасность
новая каховка
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 авг - РИА Новости. Российские силовые структуры предотвратили теракт в Новой Каховке, обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, установленное на детской площадке, сообщили журналистам в УФСБ по Херсонской области "Предотвращен террористический акт в городе Новая Каховка. На территории детской площадки в непосредственной близости от многоквартирного дома обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению", - сказал представитель УФСБ. По его словам, взрывотехник счел СВУ не подлежащим транспортировке, оно было "деактивировано с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения". Лиц, причастных к преступлению, ищут.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новая каховка, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новая Каховка, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Новой Каховке предотвратили теракт
ФСБ обезвредила самодельную бомбу, заложенную на детской площадке в Новой Каховке
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 авг - РИА Новости. Российские силовые структуры предотвратили теракт в Новой Каховке, обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, установленное на детской площадке, сообщили журналистам в УФСБ по Херсонской области
"Предотвращен террористический акт в городе Новая Каховка. На территории детской площадки в непосредственной близости от многоквартирного дома обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению", - сказал представитель УФСБ. По его словам, взрывотехник счел СВУ не подлежащим транспортировке, оно было "деактивировано с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения".
Лиц, причастных к преступлению, ищут.
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