https://ria.ru/20230807/terakt-1888664527.html

В Новой Каховке предотвратили теракт

В Новой Каховке предотвратили теракт - РИА Новости, 07.08.2023

В Новой Каховке предотвратили теракт

Российские силовые структуры предотвратили теракт в Новой Каховке, обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство с поражающими элементами,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:52

2023-08-07T15:52

2023-08-07T15:52

специальная военная операция на украине

безопасность

новая каховка

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 авг - РИА Новости. Российские силовые структуры предотвратили теракт в Новой Каховке, обнаружив и обезвредив самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, установленное на детской площадке, сообщили журналистам в УФСБ по Херсонской области "Предотвращен террористический акт в городе Новая Каховка. На территории детской площадки в непосредственной близости от многоквартирного дома обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению", - сказал представитель УФСБ. По его словам, взрывотехник счел СВУ не подлежащим транспортировке, оно было "деактивировано с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения". Лиц, причастных к преступлению, ищут.

https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html

новая каховка

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, новая каховка, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр