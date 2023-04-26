https://ria.ru/20230426/terakt-1867836326.html

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе - РИА Новости, 26.04.2023

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе

Спецслужбы предотвратили теракт в военном госпитале Симферополя, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:52

2023-04-26T12:52

2023-04-26T17:31

россия

симферополь

фсб

происшествия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Спецслужбы предотвратили теракт в военном госпитале Симферополя, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя <…> в Симферополе", — говорится в пресс-релизе.При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, а также "самодельное взрывное устройство зажигательного действия". Уголовное дело расследуют по статьям о попытке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20230421/terakt-1866827575.html

россия

симферополь

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Задержание подозреваемого, готовившего теракт в Симферополе Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении диверсионно-террористического акта на объекте здравоохранения Министерства обороны РФ. 2023-04-26T12:52 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, симферополь, фсб, происшествия