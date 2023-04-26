https://ria.ru/20230426/terakt-1867836326.html
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе - РИА Новости, 26.04.2023
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе
Спецслужбы предотвратили теракт в военном госпитале Симферополя, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:52
2023-04-26T12:52
2023-04-26T17:31
россия
симферополь
фсб
происшествия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Спецслужбы предотвратили теракт в военном госпитале Симферополя, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя <…> в Симферополе", — говорится в пресс-релизе.При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, а также "самодельное взрывное устройство зажигательного действия". Уголовное дело расследуют по статьям о попытке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемого, готовившего теракт в Симферополе
Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении диверсионно-террористического акта на объекте здравоохранения Министерства обороны РФ.
2023-04-26T12:52
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, симферополь, фсб, происшествия
Россия, Симферополь, ФСБ, Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском клиническом госпитале в Симферополе
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Спецслужбы предотвратили теракт в военном госпитале Симферополя, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России
, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя <…> в Симферополе
", — говорится в пресс-релизе.
При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, а также "самодельное взрывное устройство зажигательного действия".
Уголовное дело расследуют по статьям о попытке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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