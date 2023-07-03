https://ria.ru/20230703/fsb-1881835087.html

В Крыму предотвратили покушение на Аксенова

В Крыму предотвратили покушение на Аксенова - РИА Новости, 03.07.2023

В Крыму предотвратили покушение на Аксенова

Силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ). РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:51

2023-07-03T09:51

2023-07-03T13:04

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей аксенов (политик)

республика крым

фсб

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ)."Задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу", — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.ФСБ завела уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Подозреваемый арестован и уже дал признательные показания.Сам политик поблагодарил спецслужбы за четкую и эффективную работу."Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.В мае также сообщалось о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых был в том числе Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.

https://ria.ru/20230613/terakty-1877759530.html

https://ria.ru/20230626/posobniki-1880451774.html

республика крым

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Кадры задержания подозреваемого в подготовке покушения на Аксенова "Был завербован спецслужбами Украины и получил позывной "Каратист": задержанный по делу о подготовке покушения на Аксенова дал признательные показания 2023-07-03T09:51 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей аксенов (политик), республика крым, фсб