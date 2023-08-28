Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области выявили сеть агентов СБУ, готовивших теракты - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892640874.html
В Запорожской области выявили сеть агентов СБУ, готовивших теракты
В Запорожской области выявили сеть агентов СБУ, готовивших теракты - РИА Новости, 28.08.2023
В Запорожской области выявили сеть агентов СБУ, готовивших теракты
Силовики задержали нескольких жителей Запорожской области, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты в преддверии выборов в регионе, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:51
2023-08-28T12:51
запорожская область
мелитополь
служба безопасности украины
фсб
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Силовики задержали нескольких жителей Запорожской области, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты в преддверии выборов в регионе, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по области. "Задержано несколько местных жителей, каждый из которых выполнял свою роль в серии планируемых взрывов. Все они поддерживали связь с одним и тем же куратором от СБУ. По задумке украинских спецслужб, взрывы планировалось совершить в местах плотного скопления людей. Активизация работы СБУ на этом направлении могла быть связана с предстоящими выборами в законодательное собрание Запорожской области", - рассказал офицер российской контрразведки. Исполнители привлекались к сотрудничеству с СБУ путем угроз и шантажа, затем получали задания проследить за передвижением военной техники, уточнить адреса проживания руководства Запорожской области, какими машинами они пользуются. "Постепенно задания становились более серьезными: транспортировка взрывчатых веществ, их хранение и закладка, минирование автомобилей, исполнение подрывов. При этом никаких гарантий безопасности после выполнения заданий исполнителям не давали, заставляя их снова участвовать в совершении терактов", - подчеркнул собеседник. Один из них, местный житель Сергей Чумаченко, должен был совершить подрыв на площади в Мелитополе. "Я должен был подогнать машину со взрывчаткой… дождаться времени и взорвать бомбу… (Взорвать) в первой половине дня", - говорил задержанный в своих показаниях. По его словам, конкретной цели подрыва не было. Указания он получал через мессенджеры непосредственно от куратора из СБУ. Завербовали его украинские спецслужбы, угрожая жизни и здоровью его сына. Силовики изначально контролировали общение агента СБУ со своим куратором, что позволило установить и задержать других участников сети. Планируемые теракты предотвращены, взрывные устройства уничтожены безопасным способом, добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html
https://ria.ru/20230817/agent-1890547325.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, мелитополь, служба безопасности украины, фсб, безопасность
Запорожская область, Мелитополь, Служба безопасности Украины, ФСБ, Безопасность
В Запорожской области выявили сеть агентов СБУ, готовивших теракты

Силовики задержали нескольких жителей Запорожской области, завербованных СБУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Силовики задержали нескольких жителей Запорожской области, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты в преддверии выборов в регионе, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по области.
"Задержано несколько местных жителей, каждый из которых выполнял свою роль в серии планируемых взрывов. Все они поддерживали связь с одним и тем же куратором от СБУ. По задумке украинских спецслужб, взрывы планировалось совершить в местах плотного скопления людей. Активизация работы СБУ на этом направлении могла быть связана с предстоящими выборами в законодательное собрание Запорожской области", - рассказал офицер российской контрразведки.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму
22 августа, 16:42
Исполнители привлекались к сотрудничеству с СБУ путем угроз и шантажа, затем получали задания проследить за передвижением военной техники, уточнить адреса проживания руководства Запорожской области, какими машинами они пользуются.
"Постепенно задания становились более серьезными: транспортировка взрывчатых веществ, их хранение и закладка, минирование автомобилей, исполнение подрывов. При этом никаких гарантий безопасности после выполнения заданий исполнителям не давали, заставляя их снова участвовать в совершении терактов", - подчеркнул собеседник.
Один из них, местный житель Сергей Чумаченко, должен был совершить подрыв на площади в Мелитополе. "Я должен был подогнать машину со взрывчаткой… дождаться времени и взорвать бомбу… (Взорвать) в первой половине дня", - говорил задержанный в своих показаниях.
По его словам, конкретной цели подрыва не было. Указания он получал через мессенджеры непосредственно от куратора из СБУ. Завербовали его украинские спецслужбы, угрожая жизни и здоровью его сына.
Силовики изначально контролировали общение агента СБУ со своим куратором, что позволило установить и задержать других участников сети. Планируемые теракты предотвращены, взрывные устройства уничтожены безопасным способом, добавили в ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
В Псковской области вычислили агента СБУ
17 августа, 10:28
 
Запорожская областьМелитопольСлужба безопасности УкраиныФСББезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала