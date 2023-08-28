https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892640874.html

В Запорожской области выявили сеть агентов СБУ, готовивших теракты

В Запорожской области выявили сеть агентов СБУ, готовивших теракты - РИА Новости, 28.08.2023

В Запорожской области выявили сеть агентов СБУ, готовивших теракты

Силовики задержали нескольких жителей Запорожской области, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты в преддверии выборов в регионе, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:51

2023-08-28T12:51

2023-08-28T12:51

запорожская область

мелитополь

служба безопасности украины

фсб

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Силовики задержали нескольких жителей Запорожской области, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты в преддверии выборов в регионе, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по области. "Задержано несколько местных жителей, каждый из которых выполнял свою роль в серии планируемых взрывов. Все они поддерживали связь с одним и тем же куратором от СБУ. По задумке украинских спецслужб, взрывы планировалось совершить в местах плотного скопления людей. Активизация работы СБУ на этом направлении могла быть связана с предстоящими выборами в законодательное собрание Запорожской области", - рассказал офицер российской контрразведки. Исполнители привлекались к сотрудничеству с СБУ путем угроз и шантажа, затем получали задания проследить за передвижением военной техники, уточнить адреса проживания руководства Запорожской области, какими машинами они пользуются. "Постепенно задания становились более серьезными: транспортировка взрывчатых веществ, их хранение и закладка, минирование автомобилей, исполнение подрывов. При этом никаких гарантий безопасности после выполнения заданий исполнителям не давали, заставляя их снова участвовать в совершении терактов", - подчеркнул собеседник. Один из них, местный житель Сергей Чумаченко, должен был совершить подрыв на площади в Мелитополе. "Я должен был подогнать машину со взрывчаткой… дождаться времени и взорвать бомбу… (Взорвать) в первой половине дня", - говорил задержанный в своих показаниях. По его словам, конкретной цели подрыва не было. Указания он получал через мессенджеры непосредственно от куратора из СБУ. Завербовали его украинские спецслужбы, угрожая жизни и здоровью его сына. Силовики изначально контролировали общение агента СБУ со своим куратором, что позволило установить и задержать других участников сети. Планируемые теракты предотвращены, взрывные устройства уничтожены безопасным способом, добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html

https://ria.ru/20230817/agent-1890547325.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, мелитополь, служба безопасности украины, фсб, безопасность