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Опубликовали видео с показаниями задержанного на Севером Кавказе агента СБУ - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/terakt-1846736873.html
Опубликовали видео с показаниями задержанного на Севером Кавказе агента СБУ
Опубликовали видео с показаниями задержанного на Севером Кавказе агента СБУ - РИА Новости, 23.01.2023
Опубликовали видео с показаниями задержанного на Севером Кавказе агента СБУ
Задержанный на Северном Кавказе агент украинских спецслужб признался, что планировал теракт "в отношении сотрудников полиции", следует из опубликованного в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:52
2023-01-23T12:18
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
россия
северный кавказ
скфо
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Задержанный на Северном Кавказе агент украинских спецслужб признался, что планировал теракт "в отношении сотрудников полиции", следует из опубликованного в понедельник видео ФСБ России."Я был агентом украинских спецслужб. Позывной у меня был Алехандро. По их заданию я должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю", - сообщил задержанный.О факте предотвращения теракта ФСБ России объявила ранее в понедельник: по данным спецслужбы, его готовил "сторонник националистической идеологии, гражданин России". Где именно планировался теракт, не раскрывается.
https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845887010.html
россия
северный кавказ
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Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских
Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия, северный кавказ, скфо
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Северный Кавказ, СКФО
11:52 23.01.2023 (обновлено: 12:18 23.01.2023)
 
Опубликовали видео с показаниями задержанного на Севером Кавказе агента СБУ

ФСБ: задержанный на Северном Кавказе агент СБУ признался, что готовил теракт в полиции

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Задержанный на Северном Кавказе агент украинских спецслужб признался, что планировал теракт "в отношении сотрудников полиции", следует из опубликованного в понедельник видео ФСБ России.
"Я был агентом украинских спецслужб. Позывной у меня был Алехандро. По их заданию я должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю", - сообщил задержанный.
О факте предотвращения теракта ФСБ России объявила ранее в понедельник: по данным спецслужбы, его готовил "сторонник националистической идеологии, гражданин России". Где именно планировался теракт, не раскрывается.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье о шпионаже
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныРоссияСеверный КавказСКФО
 
 
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