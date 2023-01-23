https://ria.ru/20230123/terakt-1846736873.html

Опубликовали видео с показаниями задержанного на Севером Кавказе агента СБУ

Опубликовали видео с показаниями задержанного на Севером Кавказе агента СБУ - РИА Новости, 23.01.2023

Опубликовали видео с показаниями задержанного на Севером Кавказе агента СБУ

Задержанный на Северном Кавказе агент украинских спецслужб признался, что планировал теракт "в отношении сотрудников полиции", следует из опубликованного в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:52

2023-01-23T11:52

2023-01-23T12:18

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

специальная военная операция на украине

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северный кавказ

скфо

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Задержанный на Северном Кавказе агент украинских спецслужб признался, что планировал теракт "в отношении сотрудников полиции", следует из опубликованного в понедельник видео ФСБ России."Я был агентом украинских спецслужб. Позывной у меня был Алехандро. По их заданию я должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю", - сообщил задержанный.О факте предотвращения теракта ФСБ России объявила ранее в понедельник: по данным спецслужбы, его готовил "сторонник националистической идеологии, гражданин России". Где именно планировался теракт, не раскрывается.

https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845887010.html

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северный кавказ

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Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских 2023-01-23T11:52 true PT0M30S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия, северный кавказ, скфо