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В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших диверсии в ЗАТО - РИА Новости, 17.08.2023
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07:12 17.08.2023 (обновлено: 08:39 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/zaderzhanie-1890527937.html
В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших диверсии в ЗАТО
В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших диверсии в ЗАТО - РИА Новости, 17.08.2023
В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших диверсии в ЗАТО
В Красноярском крае задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск, РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T07:12
2023-08-17T08:39
происшествия
красноярский край
фсб
зеленогорск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. В Красноярском крае задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.&quot;УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю на территории ЗАТО Зеленогорск пресечен террористический акт&quot;, — говорится в релизе.В спецслужбе пояснили, что два сторонника организации "Граждане СССР"* планировали взорвать базовые станции ПАО "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом", чтобы сорвать рассылку через портал "Госуслуги" повесток мобилизованным.По информации следствия, подозреваемые собирались приобрести через третье лицо тротиловые шашки и другие средства для подрыва. Но при получении взрывчатки их задержали сотрудники УФСБ.Градообразующее предприятие Зеленогорска (бывшего Красноярска-45) — Электрохимический завод "Росатома", который занимается обогащением урана и обращением с обедненным гексафторидом урана для нужд атомной энергетики.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html
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красноярский край
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Задержание лиц, готовивших подрыв в Зеленогорске
Задержание лиц, готовивших подрыв в Зеленогорске
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происшествия, красноярский край, фсб, зеленогорск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Красноярский край, ФСБ, Зеленогорск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших диверсии в ЗАТО

В Зеленогорске задержали мужчин, планировавших подрыв станций связи

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. В Красноярском крае задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.
«

"УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю на территории ЗАТО Зеленогорск пресечен террористический акт", — говорится в релизе.

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В спецслужбе пояснили, что два сторонника организации "Граждане СССР"* планировали взорвать базовые станции ПАО "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом", чтобы сорвать рассылку через портал "Госуслуги" повесток мобилизованным.
По информации следствия, подозреваемые собирались приобрести через третье лицо тротиловые шашки и другие средства для подрыва. Но при получении взрывчатки их задержали сотрудники УФСБ.
Градообразующее предприятие Зеленогорска (бывшего Красноярска-45) — Электрохимический завод "Росатома", который занимается обогащением урана и обращением с обедненным гексафторидом урана для нужд атомной энергетики.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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ПроисшествияКрасноярский крайФСБЗеленогорскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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