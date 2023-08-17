https://ria.ru/20230817/zaderzhanie-1890527937.html

В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших диверсии в ЗАТО

В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших диверсии в ЗАТО - РИА Новости, 17.08.2023

В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших диверсии в ЗАТО

В Красноярском крае задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск, РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T07:12

2023-08-17T07:12

2023-08-17T08:39

происшествия

красноярский край

фсб

зеленогорск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890531834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38901041224c975a825805a008c9a1a2.jpg

КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. В Красноярском крае задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ."УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю на территории ЗАТО Зеленогорск пресечен террористический акт", — говорится в релизе.В спецслужбе пояснили, что два сторонника организации "Граждане СССР"* планировали взорвать базовые станции ПАО "Ростелеком" и АО "ТрансТелеКом", чтобы сорвать рассылку через портал "Госуслуги" повесток мобилизованным.По информации следствия, подозреваемые собирались приобрести через третье лицо тротиловые шашки и другие средства для подрыва. Но при получении взрывчатки их задержали сотрудники УФСБ.Градообразующее предприятие Зеленогорска (бывшего Красноярска-45) — Электрохимический завод "Росатома", который занимается обогащением урана и обращением с обедненным гексафторидом урана для нужд атомной энергетики.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230816/angarsk-1890336036.html

красноярский край

зеленогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание лиц, готовивших подрыв в Зеленогорске Задержание лиц, готовивших подрыв в Зеленогорске 2023-08-17T07:12 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, фсб, зеленогорск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)