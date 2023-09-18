https://ria.ru/20230918/terroristy-1896973913.html

В Ростовской области задержали диверсантов, готовившихся поджечь здание

В Ростовской области задержали диверсантов, готовившихся поджечь здание - РИА Новости, 18.09.2023

В Ростовской области задержали диверсантов, готовившихся поджечь здание

В Ростовской области задержали двух агентов запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу здания, говорится в сообщении ФСБ РФ. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:34

2023-09-18T13:34

2023-09-18T15:25

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Ростовской области задержали двух агентов запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу здания, говорится в сообщении ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* готовили в регионе диверсионно-террористические акты. Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания", - говорится в сообщении. Изъяты четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещенную организацию. Против задержанных возбуждены уголовные дела. В феврале этого года Верховный суд РФ признал эту структуру террористической и запретил в ее в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона"* в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

ростовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ростовская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр