https://ria.ru/20230918/terroristy-1896973913.html
В Ростовской области задержали диверсантов, готовившихся поджечь здание
В Ростовской области задержали диверсантов, готовившихся поджечь здание - РИА Новости, 18.09.2023
В Ростовской области задержали диверсантов, готовившихся поджечь здание
В Ростовской области задержали двух агентов запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу здания, говорится в сообщении ФСБ РФ. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:34
2023-09-18T13:34
2023-09-18T15:25
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Ростовской области задержали двух агентов запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу здания, говорится в сообщении ФСБ РФ. "ФСБ РФ на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* готовили в регионе диверсионно-террористические акты. Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания", - говорится в сообщении. Изъяты четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещенную организацию. Против задержанных возбуждены уголовные дела. В феврале этого года Верховный суд РФ признал эту структуру террористической и запретил в ее в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона"* в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ростовской области задержали диверсантов, готовившихся поджечь здание
ФСБ задержала в Ростовской области двоих боевиков, готовившихся поджечь здание
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Ростовской области задержали двух агентов запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"* в момент подготовки к поджогу здания, говорится в сообщении ФСБ РФ.
"ФСБ РФ на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* готовили в регионе диверсионно-террористические акты. Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания", - говорится в сообщении.
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Изъяты четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещенную организацию. Против задержанных возбуждены уголовные дела.
В феврале этого года Верховный суд РФ признал эту структуру террористической и запретил в ее в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона"* в России
как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
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