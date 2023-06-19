https://ria.ru/20230619/posobnitsa-1879055031.html

ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области

ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2023

ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области

ФСБ пресекла попытку Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:47

2023-06-19T08:47

2023-06-19T09:10

фсб

украина

россия

запорожская область

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области."Федеральной службой безопасности России в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Ведомство установило сотрудника украинской спецслужбы, руководившего деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области, и получило исчерпывающие сведения о проводимых ГУР МО Украины операциях. Сотрудники службы выявили непосредственного исполнителя, задержали его пособника, изъяли средства совершения преступлений, а также определили каналы агентурной связи и способы финансирования.Против пособницы возбудили дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и взрывных устройств.Запорожская область вошла в состав России в сентябре прошлого года по итогам проведенного там референдума. Киев не признал результаты волеизъявления граждан и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% территории области, ВСУ удерживают бывший региональный центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230606/terakty-1876360234.html

https://ria.ru/20230609/krym-1877142762.html

украина

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, украина, россия, запорожская область