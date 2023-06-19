https://ria.ru/20230619/posobnitsa-1879055031.html
ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области
ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2023
ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области
ФСБ пресекла попытку Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:47
2023-06-19T08:47
2023-06-19T09:10
фсб
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россия
запорожская область
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области."Федеральной службой безопасности России в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Ведомство установило сотрудника украинской спецслужбы, руководившего деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области, и получило исчерпывающие сведения о проводимых ГУР МО Украины операциях. Сотрудники службы выявили непосредственного исполнителя, задержали его пособника, изъяли средства совершения преступлений, а также определили каналы агентурной связи и способы финансирования.Против пособницы возбудили дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и взрывных устройств.Запорожская область вошла в состав России в сентябре прошлого года по итогам проведенного там референдума. Киев не признал результаты волеизъявления граждан и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% территории области, ВСУ удерживают бывший региональный центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230606/terakty-1876360234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, украина, россия, запорожская область
ФСБ, Украина, Россия, Запорожская область
ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области
ФСБ пресекла попытку терактов против властей Запорожской области со стороны Украины
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области.
"Федеральной службой безопасности России в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России
Ведомство установило сотрудника украинской спецслужбы, руководившего деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области, и получило исчерпывающие сведения о проводимых ГУР МО Украины операциях. Сотрудники службы выявили непосредственного исполнителя, задержали его пособника, изъяли средства совершения преступлений, а также определили каналы агентурной связи и способы финансирования.
Против пособницы возбудили дела по статьям о теракте и незаконном приобретении и сбыте взрывных веществ и взрывных устройств.
Запорожская область вошла в состав России
в сентябре прошлого года по итогам проведенного там референдума. Киев
не признал результаты волеизъявления граждан и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% территории области, ВСУ
удерживают бывший региональный центр — город Запорожье
. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
Представитель ГУР Украины пригрозил захватить Крым