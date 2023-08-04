https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html

В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации

В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации - РИА Новости, 04.08.2023

В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации

Спецслужбы совместно с сотрудниками МВД предотвратили теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области, говорится в сообщении, распространенном... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:39

2023-08-04T11:39

2023-08-04T11:48

запорожская область

фсб

россия

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Спецслужбы совместно с сотрудниками МВД предотвратили теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области, говорится в сообщении, распространенном управлением ФСБ по региону."Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе УФСБ по региону пояснили, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что координировали деятельность и снабжали задержанного взрывчатыми веществами сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые, по его словам, заранее сообщили ему о следующих целях - высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов региона."На основании собранных органами безопасности материалов в отношении террориста следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Покушение к совершению террористического акта". В ходе обысков по месту проживания подозреваемого обнаружен принадлежащий ему схрон с взрывчатыми веществами и иными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html

https://ria.ru/20230727/terakt-1886598901.html

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запорожская область, фсб, россия, безопасность