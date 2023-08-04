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В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации - РИА Новости, 04.08.2023
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11:39 04.08.2023 (обновлено: 11:48 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html
В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации
В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации - РИА Новости, 04.08.2023
В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации
Спецслужбы совместно с сотрудниками МВД предотвратили теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области, говорится в сообщении, распространенном... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:39
2023-08-04T11:48
запорожская область
фсб
россия
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Спецслужбы совместно с сотрудниками МВД предотвратили теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области, говорится в сообщении, распространенном управлением ФСБ по региону."Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе УФСБ по региону пояснили, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что координировали деятельность и снабжали задержанного взрывчатыми веществами сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые, по его словам, заранее сообщили ему о следующих целях - высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов региона."На основании собранных органами безопасности материалов в отношении террориста следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Покушение к совершению террористического акта". В ходе обысков по месту проживания подозреваемого обнаружен принадлежащий ему схрон с взрывчатыми веществами и иными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html
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запорожская область, фсб, россия, безопасность
Запорожская область, ФСБ, Россия, Безопасность
В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации

Спецслужбы России предотвратили теракт против сотрудника администрации Запорожской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Спецслужбы совместно с сотрудниками МВД предотвратили теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области, говорится в сообщении, распространенном управлением ФСБ по региону.
«
"Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении ведомства.
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В пресс-службе УФСБ по региону пояснили, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что координировали деятельность и снабжали задержанного взрывчатыми веществами сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые, по его словам, заранее сообщили ему о следующих целях - высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов региона.
«
"На основании собранных органами безопасности материалов в отношении террориста следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Покушение к совершению террористического акта". В ходе обысков по месту проживания подозреваемого обнаружен принадлежащий ему схрон с взрывчатыми веществами и иными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - сообщили в ведомстве.
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