https://ria.ru/20230718/zederzhanie-1884789435.html
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева - РИА Новости, 18.07.2023
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева
Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:04
2023-07-18T10:04
2023-07-18T10:16
происшествия
фсб
углич
украина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.Во вторник ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта на одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. В Угличе задержана гражданка России, собиравшая и передававшая информацию украинским спецслужбам.На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта с помощью беспилотников на одной из ГЭС в регионе.
https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html
углич
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС
Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС
2023-07-18T10:04
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фсб, углич, украина
Происшествия, ФСБ, Углич, Украина
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева
ФСБ опубликовало видео задержания россиянки, собиравшей данные для теракта на ГЭС
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.
Во вторник ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта на одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. В Угличе задержана гражданка России, собиравшая и передававшая информацию украинским спецслужбам.
На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта с помощью беспилотников на одной из ГЭС в регионе.
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