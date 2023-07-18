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Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева - РИА Новости, 18.07.2023
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10:04 18.07.2023 (обновлено: 10:16 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/zederzhanie-1884789435.html
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева - РИА Новости, 18.07.2023
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева
Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:04
2023-07-18T10:16
происшествия
фсб
углич
украина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.Во вторник ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта на одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. В Угличе задержана гражданка России, собиравшая и передававшая информацию украинским спецслужбам.На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта с помощью беспилотников на одной из ГЭС в регионе.
https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html
углич
украина
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС
Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС
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происшествия, фсб, углич, украина
Происшествия, ФСБ, Углич, Украина
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева

ФСБ опубликовало видео задержания россиянки, собиравшей данные для теракта на ГЭС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.
Во вторник ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта на одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. В Угличе задержана гражданка России, собиравшая и передававшая информацию украинским спецслужбам.
На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта с помощью беспилотников на одной из ГЭС в регионе.
Сотрудники ФСБ РФ на задержании гражданина РФ, планировавшего совершить диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ на территории Республики Крым. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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