https://ria.ru/20230718/zederzhanie-1884789435.html

Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева

Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева - РИА Новости, 18.07.2023

Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева

Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:04

2023-07-18T10:04

2023-07-18T10:16

происшествия

фсб

углич

украина

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников, следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.Во вторник ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта на одном из объектов критической инфраструктуры в Ярославской области. В Угличе задержана гражданка России, собиравшая и передававшая информацию украинским спецслужбам.На видео показаны фрагменты переписки в мессенджере, и как следует из ее текста, речь шла о возможности совершения теракта с помощью беспилотников на одной из ГЭС в регионе.

https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html

углич

украина

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС 2023-07-18T10:04 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, фсб, углич, украина