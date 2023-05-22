https://ria.ru/20230522/terakty-1873329277.html
В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины
В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины - РИА Новости, 22.05.2023
В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины
В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:49
2023-05-22T09:49
2023-05-22T10:01
происшествия
новотроицк
фсб
оренбургская область
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ, сообщил Центр общественных связей службы."В результате проведенных мероприятий в городе Новотроицке задержан гражданин России, 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ", — говорится в публикации.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 (террористический акт).Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка силовики изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Как отмечается в пресс-релизе, "в средствах коммуникации" обнаружены инструкции для создания взрывчатки и переписка в Telegram с представителями украинских спецслужб.Как утверждается, подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против российских военных.
https://ria.ru/20230519/delo-1872820882.html
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происшествия, новотроицк, фсб, оренбургская область
Происшествия, Новотроицк, ФСБ, Оренбургская область
В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Новотроицке, готовившихся спецслужбами Украины