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В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины - РИА Новости, 22.05.2023
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09:49 22.05.2023 (обновлено: 10:01 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/terakty-1873329277.html
В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины
В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины - РИА Новости, 22.05.2023
В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины
В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:49
2023-05-22T10:01
происшествия
новотроицк
фсб
оренбургская область
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ, сообщил Центр общественных связей службы."В результате проведенных мероприятий в городе Новотроицке задержан гражданин России, 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ", — говорится в публикации.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 (террористический акт).Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка силовики изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Как отмечается в пресс-релизе, "в средствах коммуникации" обнаружены инструкции для создания взрывчатки и переписка в Telegram с представителями украинских спецслужб.Как утверждается, подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против российских военных.
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происшествия, новотроицк, фсб, оренбургская область
Происшествия, Новотроицк, ФСБ, Оренбургская область
В Оренбуржье предотвратили теракты, готовившиеся спецслужбами Украины

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Новотроицке, готовившихся спецслужбами Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ, сообщил Центр общественных связей службы.
"В результате проведенных мероприятий в городе Новотроицке задержан гражданин России, 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ", — говорится в публикации.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 (террористический акт).
Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка силовики изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Как отмечается в пресс-релизе, "в средствах коммуникации" обнаружены инструкции для создания взрывчатки и переписка в Telegram с представителями украинских спецслужб.
Как утверждается, подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против российских военных.
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