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ФСБ нейтрализовала украинского агента, планировавшего теракт в Твери - РИА Новости, 26.10.2023
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12:31 26.10.2023 (обновлено: 15:56 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/agent-1905347993.html
ФСБ нейтрализовала украинского агента, планировавшего теракт в Твери
ФСБ нейтрализовала украинского агента, планировавшего теракт в Твери - РИА Новости, 26.10.2023
ФСБ нейтрализовала украинского агента, планировавшего теракт в Твери
Украинского агента, планировавшего теракт в военкомате Твери, нейтрализовали при попытке задержания, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:31
2023-10-26T15:56
происшествия
тверь
фсб
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинского агента, планировавшего теракт в военкомате Твери, нейтрализовали при попытке задержания, сообщил ЦОС ФСБ."На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования", — уточнили в ведомстве.ФСБ установила, что агент украинских спецслужб за деньги собирал и передавал данные о военных и топливно-энергетических объектах в регионе. Кроме того, для него заранее подготовили схрон, откуда злоумышленник по указанию куратора взял оружие и взрывчатку для подрыва военкомата в Твери.При задержании агент оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. На месте происшествия изъяли самодельную взрывчатку и гранату РГД-5. Никто из мирных жителей и сотрудников органов безопасности не пострадал.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 30 и части первой статьи 205 УК России.
https://ria.ru/20231010/terakt-1901668949.html
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РИА Новости
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Ликвидированный украинский агент, планировавший теракт в Твери. Видео ФСБ
ФСБ публикует кадры с ликвидированным украинским агентом, планировавшим теракт в Твери, и найденной у него взрывчаткой
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происшествия, тверь, фсб
Происшествия, Тверь, ФСБ
ФСБ нейтрализовала украинского агента, планировавшего теракт в Твери

ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего теракт в военкомате в Твери

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинского агента, планировавшего теракт в военкомате Твери, нейтрализовали при попытке задержания, сообщил ЦОС ФСБ.
«
"На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования", — уточнили в ведомстве.
ФСБ установила, что агент украинских спецслужб за деньги собирал и передавал данные о военных и топливно-энергетических объектах в регионе. Кроме того, для него заранее подготовили схрон, откуда злоумышленник по указанию куратора взял оружие и взрывчатку для подрыва военкомата в Твери.
При задержании агент оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. На месте происшествия изъяли самодельную взрывчатку и гранату РГД-5.
Никто из мирных жителей и сотрудников органов безопасности не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 30 и части первой статьи 205 УК России.
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Источник: красноярского школьника заподозрили в подготовке теракта
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