https://ria.ru/20231026/agent-1905347993.html

ФСБ нейтрализовала украинского агента, планировавшего теракт в Твери

ФСБ нейтрализовала украинского агента, планировавшего теракт в Твери - РИА Новости, 26.10.2023

ФСБ нейтрализовала украинского агента, планировавшего теракт в Твери

Украинского агента, планировавшего теракт в военкомате Твери, нейтрализовали при попытке задержания, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:31

2023-10-26T12:31

2023-10-26T15:56

происшествия

тверь

фсб

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинского агента, планировавшего теракт в военкомате Твери, нейтрализовали при попытке задержания, сообщил ЦОС ФСБ."На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещенного украинского националистического формирования", — уточнили в ведомстве.ФСБ установила, что агент украинских спецслужб за деньги собирал и передавал данные о военных и топливно-энергетических объектах в регионе. Кроме того, для него заранее подготовили схрон, откуда злоумышленник по указанию куратора взял оружие и взрывчатку для подрыва военкомата в Твери.При задержании агент оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. На месте происшествия изъяли самодельную взрывчатку и гранату РГД-5. Никто из мирных жителей и сотрудников органов безопасности не пострадал.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 30 и части первой статьи 205 УК России.

https://ria.ru/20231010/terakt-1901668949.html

тверь

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидированный украинский агент, планировавший теракт в Твери. Видео ФСБ ФСБ публикует кадры с ликвидированным украинским агентом, планировавшим теракт в Твери, и найденной у него взрывчаткой 2023-10-26T12:31 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь, фсб