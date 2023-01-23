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На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины
На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины - РИА Новости, 23.01.2023
На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины
ФСБ предотвратила на Северном Кавказе теракт, который готовился по указанию Киева, подозреваемого задержали, сообщило силовое ведомство. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:43
2023-01-23T13:47
специальная военная операция на украине
россия
северный кавказ
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила на Северном Кавказе теракт, который готовился по указанию Киева, подозреваемого задержали, сообщило силовое ведомство. При обыске дома у задержанного нашли и изъяли "готовые к применению средства террора". Уголовное дело открыли по статье о подготовке к теракту, подозреваемый во всем признался.На опубликованном ФСБ видео фигурант дела сообщает, что собирался устроить нападение на полицейских.Где именно планировался теракт, не раскрывается.
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Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских
Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских
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россия, северный кавказ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северный Кавказ, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:43 23.01.2023 (обновлено: 13:47 23.01.2023)
 
На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины

ФСБ задержала на Северном Кавказе мужчину за подготовку теракта по заданию Украины

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила на Северном Кавказе теракт, который готовился по указанию Киева, подозреваемого задержали, сообщило силовое ведомство.
"В январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — говорится в релизе.
При обыске дома у задержанного нашли и изъяли "готовые к применению средства террора".
Уголовное дело открыли по статье о подготовке к теракту, подозреваемый во всем признался.
На опубликованном ФСБ видео фигурант дела сообщает, что собирался устроить нападение на полицейских.
"Я был агентом украинских спецслужб. Позывной у меня был Алехандро. По их заданию я должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю", — сообщил задержанный.
Где именно планировался теракт, не раскрывается.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверный КавказУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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