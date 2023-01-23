https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html

На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины

На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины - РИА Новости, 23.01.2023

На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины

ФСБ предотвратила на Северном Кавказе теракт, который готовился по указанию Киева, подозреваемого задержали, сообщило силовое ведомство. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:43

2023-01-23T11:43

2023-01-23T13:47

специальная военная операция на украине

россия

северный кавказ

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846742738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a437c18f10df6ce4ff80836e508c37d2.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила на Северном Кавказе теракт, который готовился по указанию Киева, подозреваемого задержали, сообщило силовое ведомство. При обыске дома у задержанного нашли и изъяли "готовые к применению средства террора". Уголовное дело открыли по статье о подготовке к теракту, подозреваемый во всем признался.На опубликованном ФСБ видео фигурант дела сообщает, что собирался устроить нападение на полицейских.Где именно планировался теракт, не раскрывается.

https://ria.ru/20221228/boeviki-1841850658.html

россия

северный кавказ

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских 2023-01-23T11:43 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, северный кавказ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, ситуация в днр и лнр