https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html
На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины
На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины - РИА Новости, 23.01.2023
На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины
ФСБ предотвратила на Северном Кавказе теракт, который готовился по указанию Киева, подозреваемого задержали, сообщило силовое ведомство. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:43
2023-01-23T11:43
2023-01-23T13:47
специальная военная операция на украине
россия
северный кавказ
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила на Северном Кавказе теракт, который готовился по указанию Киева, подозреваемого задержали, сообщило силовое ведомство. При обыске дома у задержанного нашли и изъяли "готовые к применению средства террора". Уголовное дело открыли по статье о подготовке к теракту, подозреваемый во всем признался.На опубликованном ФСБ видео фигурант дела сообщает, что собирался устроить нападение на полицейских.Где именно планировался теракт, не раскрывается.
https://ria.ru/20221228/boeviki-1841850658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских
Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских
2023-01-23T11:43
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, северный кавказ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северный Кавказ, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:43 23.01.2023 (обновлено: 13:47 23.01.2023)
На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины
ФСБ задержала на Северном Кавказе мужчину за подготовку теракта по заданию Украины