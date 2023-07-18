https://ria.ru/20230718/zaderzhanie-1884787380.html

В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб

В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб - РИА Новости, 18.07.2023

В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб

В городе Углич Ярославской области задержали женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для проведения теракта, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:48

2023-07-18T09:48

2023-07-18T10:16

россия

углич

ярославская область

фсб

происшествия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В городе Углич Ярославской области задержали женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для проведения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта", — говорится в пресс-релизе.ФСБ провела операцию совместно с МВД.У задержанной нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к теракту".Как следует из оперативной съемки, опубликованной ФСБ, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.

https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html

россия

углич

ярославская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС 2023-07-18T09:48 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, углич, ярославская область, фсб, происшествия