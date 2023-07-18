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В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб - РИА Новости, 18.07.2023
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09:48 18.07.2023 (обновлено: 10:16 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/zaderzhanie-1884787380.html
В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб
В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб - РИА Новости, 18.07.2023
В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб
В городе Углич Ярославской области задержали женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для проведения теракта, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:48
2023-07-18T10:16
россия
углич
ярославская область
фсб
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В городе Углич Ярославской области задержали женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для проведения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта", — говорится в пресс-релизе.ФСБ провела операцию совместно с МВД.У задержанной нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к теракту".Как следует из оперативной съемки, опубликованной ФСБ, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.
https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html
россия
углич
ярославская область
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Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС
Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС
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россия, углич, ярославская область, фсб, происшествия
Россия, Углич, Ярославская область, ФСБ, Происшествия
В Угличе задержали россиянку, собиравшую данные для украинских спецслужб

ФСБ: в Угличе задержали россиянку, собиравшую для спецслужб Украины информацию для теракта

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанная сотрудниками ФСБ РФ женщина, которая по заданию спецслужб Украины собирала информацию для совершения теракта на объекте критической инфраструктуры Ярославской области
Задержанная сотрудниками ФСБ РФ женщина, которая по заданию спецслужб Украины собирала информацию для совершения теракта на объекте критической инфраструктуры Ярославской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержанная сотрудниками ФСБ РФ женщина, которая по заданию спецслужб Украины собирала информацию для совершения теракта на объекте критической инфраструктуры Ярославской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В городе Углич Ярославской области задержали женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для проведения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта", — говорится в пресс-релизе.
ФСБ провела операцию совместно с МВД.
У задержанной нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление.
Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к теракту".
Как следует из оперативной съемки, опубликованной ФСБ, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.
Сотрудники ФСБ РФ на задержании гражданина РФ, планировавшего совершить диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ на территории Республики Крым. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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РоссияУгличЯрославская областьФСБПроисшествия
 
 
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