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Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2021 году

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2021 году - РИА Новости, 14.08.2021

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2021 году

14 августа на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области автобус Neoplan, ехавший со стороны Ярославля... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T17:18

2021-08-14T17:18

2021-08-14T17:18

происшествия

справки

сызранский район

тулун

следственный комитет россии (ск рф)

зеленоградск

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14 августа на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области автобус Neoplan, ехавший со стороны Ярославля по направлению к Москве, врезался в грузовик MAN с полуприцепом "ТОНАР". По предварительным данным, погибших нет, пострадали 22 человека.9 августа рейсовый автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, опрокинулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительным данным СК, водитель не справился с управлением и опрокинул в кювет автобус, в салоне которого находились двое водителей и 20 пассажиров. В областной службе спасения сообщили, что 12 человек госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, водитель от госпитализации отказался.6 августа в Бурятии на перевале Пыхта опрокинулся автобус, в котором находились 25 студентов одного из вузов. ДТП произошло на 22-м километре автодороги Улан-Удэ – Курумкан в местности "Тещин язык". Водитель не справился с управлением. Пострадало 14 пассажиров.5 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области, на 157-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк", столкнулись грузовой автомобиль Hyundai и пассажирский вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий. На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле – водитель и пассажир. Все были доставлены в медицинское учреждение.4 августа в Москве на Боровском шоссе в районе дома № 1к1 столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750 маршруту. В момент ДТП в автобусе находилось 20 человек. Экстренные службы заявили об 11 раненых, а по данным ГАИ, их десять. Среди пострадавших есть беременная женщина. Грузовик, как отметили в Госавтоинспекции, принадлежит коммунальным службам. Как рассказали городские власти, одной из причин аварии стало то, что при дорожных работах не обеспечили безопасность.24 июля в Апшеронском районе Кубани туристический автобус попал в ДТП в районе поселка Мезмай. В результате аварии два человека погибли, 19 пострадали. По предварительной версии следствия, у автобуса отказали тормоза.9 июля в поселке Барановка в Хостинском районе города Сочи водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет. На момент совершения ДТП в автобусе находилось 30 человек. По предварительным данным, пострадали 12 человек.28 июня в Калининградской области на 44-м километре автодороги Зеленоградск – Приморск водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево у обочины недалеко от поселка Поваровка. В результате аварии травмы получили 38 человек, 12 из них были госпитализированы. В салоне автобуса находились 80 пассажиров при максимальной вместимости автобуса в 82 человека.21 июня в Туапсинском районе Кубани, на 23-м километре трассы Джубга-Сочи "Е-97", столкнулись два автобуса, которые двигались в колонне. Один из них загорелся, но был потушен спасателями. По данным полиции, в обоих автобусах находились 62 ребенка, водителя и 15 детей доставили в больницу. По данным оперштаба региона, тяжелых травм никто не получил. Авария произошла при организованной перевозке детей из детского оздоровительного лагеря, расположенного в поселке Ольгинка, в Краснодар.13 июня в Подпорожье Ленинградской области недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. Медики госпитализировали 10 человек, всего в автобусе было 46 пассажиров.12 июня в Белгородской области автобус выехал на обочину и опрокинулся, водитель не справился с управлением. В автобусе находился 21 пассажир. Травмы получили 11 человек, среди пострадавших один ребенок.10 июня в Свердловской области, в ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Шесть человек погибли и четверо пострадали.8 июня в Иваново на перекрестке столкнулись два автобуса, восемь пассажиров пострадали, четверо из них госпитализированы. Водитель автобуса "Богдан" совершил столкновение со стоявшем на светофоре в попутном направлении автобусом ПАЗ. В свою очередь ПАЗик, стронувшись с места, врезался в "Ниву".31 мая в Алтайском крае произошло столкновение легкового автомобиля "Мазда" и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе 3 человека погибло.24 мая на трассе А-107 в Подмосковье произошло встречное столкновение двух транспортных средств, Peugeot - легковушка выехал на встречку и столкнулся с автобусом Neoplan, автобус перевозил рабочих, там находилось 30 человек. Один человек погиб, один пострадал.23 мая на трассе в Ростовской области автобус Москва-Ставрополь столкнулся с фурой, в результате ДТП погиб один пассажир и еще один госпитализирован.17 мая в Красноярском крае в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 9 человек. Водитель автомобиля "Газель" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в автобусе помимо водителя находилось 8 человек.11 мая в Курганской области в результате ДТП погибли пять человек и пострадали еще пятеро. Водитель на автомобиле Audi двигался по автодороге Екатеринбург – Шадринск - Курган со стороны областного центра в сторону Екатеринбурга. В это время из Шадринска в сторону Тюмени двигался автобус Mercedes-Benz по маршруту "Шадринск – Исетское – Тюмень". Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.10 мая в в Пензенской области в результате столкновения фуры и рейсового автобуса пострадали десять человек. Девочка 2005 года рождения погибла. В селе Чемодановка грузовик Renault Magnum с прицепом врезался в остановившийся рейсовый автобус. У него занесло прицеп, которым и были сбиты люди, которые уже начали переходить дорогу.В ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино водитель междугороднего автобуса, перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. 17 человек пострадали.12 апреля в Рязани столкнулись двенадцать автомобилей. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса врезался в легковой Volkswagen Polo, после этого по инерции столкнулись остальные автомобили. Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы.1 апреля в Туле произошло столкновение автобуса ПАЗ и двух легковых машин – SsangYong и Hyundai. В результате аварии пострадали 15 человек, большинство из них – сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу.17 марта под Рязанью, на 226-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе поселка Ушаково в результате заноса произошло опрокидывание автобуса "Москва – Пенза". Пострадали 17 человек.17 февраля на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Погибли пять человек, трое пострадали.29 января вечером на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе Самарской области столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария унесла жизни 12 человек, еще 11 пострадали.11 января днем в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. Погибли четыре человека, 43 пострадали.10 января в Башкирии на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой – по тому же маршруту в обратном направлении. Погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 11 человек обратились за медицинской помощью.2 января вблизи населенного пункта Деревеньки Родниковского района Ивановской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Один человек погиб, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили травмы.

сызранский район

тулун

зеленоградск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, справки, сызранский район, тулун, следственный комитет россии (ск рф), зеленоградск