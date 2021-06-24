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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2021 годах
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2021 годах - РИА Новости, 24.06.2021
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2021 годах
2021 РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T23:15
2021-06-24T23:15
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иркутск
кедровый
стрежевой
справки
происшествия
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202124 июня в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, экипаж из трех человек погиб при крушении. 24 февраля на Таймыре вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании АО "Норильскавиа", совершил вынужденную посадку. По данным СК, борт следовал по маршруту Дудинка - Усть-Авам - Волочанка и "совершил посадку в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора". На борту вертолета находились три члена экипажа и 16 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.28 января в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета. На борту находилась три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет.23 января в аэропорту Кепервеем, расположенном в Билибинском районе Чукотки, произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. Вертолет выполнял санитарный рейс в Певек, после взлета было обнаружено падение давление масла в одном из двигателей, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт. На борту вертолета находились три члена экипажа и врач, которые не пострадали, фюзеляж судна поврежден не был.20206 декабря в Югре вертолет Ми-8, выполнявший рейс Нягань – Березово по заданию санитарной авиации, вынужденно вернулся в пункт вылета из-за неисправности двигателя. На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Вертолет приземлился в штатном режиме.17 сентября в Магаданской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 180 километрах от поселка Омсукчан. На его борту было три человека, никто не пострадал. Вертолет совершал грузовой рейс, перевозил геолого-разведочные пробы грунта. Воздушное судно получило повреждения.26 мая в аэропорту Анадыря (Чукотский автономный округ) военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. По данным экстренных служб, погибли четыре человека. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета.19 мая вертолёт Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж вертолета погиб от полученных ранений.14 февраля на Ямале вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший в порт Сабетта, попал в снежную пургу и совершил жесткую посадку. Он перевернулся, у него сломались лопасти. На борту вертолета было десять человек, в том числе три члена экипажа. В результате жесткой посадки двое из них оказались зажаты, погибших нет. 201925 декабря вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края. По информации МЧС, у воздушного судна была повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Вертолет должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. На его борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена экипажа. В результате жесткой посадки 16 человек пострадали, семеро были госпитализированы. 13 декабря при посадке в Иркутске у рейсового вертолета Ми-8, летевшего из северного поселка региона, подломилась стойка шасси. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал. 24 ноября в селе Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Новопортовское месторождение – Новый Уренгой. При взлете произошла аварийная ситуация, командир принял решение идти на посадку. Из-за аварии частично разрушилось шасси, была повреждена хвостовая балка вертолета. На борту воздушного судна находились 22 пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал. 5 сентября при разгоне по взлетно-посадочной полосе в Саратовской области вертолет Ми-8 опрокинулся и загорелся. Экипаж сумел вовремя покинуть воздушное судно. Пассажиров на борту не было. Причиной происшествия стало разрушение одной из стоек шасси. 13 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку в природном парке "Налычево" в районе вулкана Дзендзур на Камчатке. Пассажирами Ми-8, принадлежащего авиакомпании ООО "Вертикаль-Т", были туристы, прилетевшие на экскурсию на базу "Дзензур". В результате жесткой посадки пострадали пять человек, один из них был госпитализирован. 10 августа вертолет Ми-8 компании "ЮТэйр" повредил при взлете хвостовую балку и совершил жесткую посадку на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии. Погибших и пострадавших не было. 15 июля выполнявший технический рейс вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Долине гейзеров в Елизовском районе Камчатского края без последующего возгорания. На борту воздушного судна были технический груз и люди, его сопровождавшие. В результате жесткой посадки пострадали 10 человек. 18 июня на Чукотке при запуске двигателя Ми-8, следующего по маршруту Нутепельмен – Залив Креста, произошло оплавление разъединения в винтовой клемме. На борту вертолета были 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших не было. 22 марта в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа при жесткой посадке рейсового вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал" обломился хвост. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 20 пассажиров не пострадали. 201816 декабря вертолет Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка", перевозивший вахтовиков с Майского месторождения (Каргасокский район Томской области), совершил жесткую посадку в районе города Кедровый в Томской области. При посадке он упал на бок. В результате происшествия вертолет получил повреждение несущей системы и рулевого винта. На борту находилось 25 человек, из них три члена экипажа. Пострадали пятеро, но двоим госпитализация не потребовалась.8 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол", проводивший облет магистрального газопровода, совершил жесткую посадку в Жарковском районе Тверской области. На борту вертолета находился экипаж из трех человек и сотрудник компании "Транснефть-Балтика". В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Воздушное судно летело из Духовщины Смоленской области в город Андреаполь Тверской области. Вертолет проводил мониторинг газопровода.13 сентября в населенном пункте Ямск Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 пограничного управления ФСБ по Магаданской области. На его борту находилось три члена экипажа. В результате инцидента пострадал один человек, возгорания не последовало, воздушное судно не разрушено. 2 сентября вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара", вылетевший из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, упал в 290 километрах на юго-восток от места вылета на территории Казачинско-Ленского района. Воздушное судно разрушилось. Находившиеся на его борту три члена экипажа погибли. 22 августа военный вертолет Ми-8 после выполнения планового полета совершил жесткую посадку на аэродроме "Упрун" в Челябинской области и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт. 4 августа вертолет Ми-8 АМТ авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в Красноярском крае. Два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым – Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал. 2 августа в Красноармейском районе Краснодарского края при проведении сельскохозяйственных работ упал вертолет Ми-8. В результате ЧП погиб пилот. 19 июля в Карагинском районе Камчатского края при заходе на посадку в районе реки Озерная вертолет Ми-8Т, выполнявший авиационные работы и коммерческие перевозки по маршруту "Майское – река Озерная – Майское", коснулся земли рулевым винтом, в результате чего произошло разрушение его хвостовой балки и рулевого винта. Находившиеся на борту воздушного судна 10 человек и трое членов экипажа не пострадали. 1 июня в селе Петровка в Омской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. На борту находилось пять человек, никто не пострадал. У вертолета была повреждена передняя стойка шасси, топливный бак, несущий винт и фюзеляж. 11 апреля вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" упал на пустыре в Хабаровске и загорелся. В условиях плохой видимости он врезался в широковещательную вышку. На борту вертолета находились шесть человек, все они погибли. 7 марта в Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 погрануправления. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, он задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье. На его борту находились семь человек. Из них шестеро погибли, одного пострадавшего эвакуировали с места происшествия с тяжелыми травмами. 24 февраля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля. Во время приземления из-за бокового порыва ветра вертолет накренился и завалился на бок. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Травму получил один из пассажиров.21 февраля вертолет Ми-8Т при взлете с посадочной площадки Пача в Ловозерском районе Мурманской области врезался в дерево. Вертолет выполнял социальный рейс по маршруту Сосновка – Пача – Ловозеро. На борту судна находились восемь пассажиров, пострадал один человек. 12 февраля в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области произвел аварийную посадку вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли второй пилот и техник вертолета. Еще один пилот, а также трое пассажиров, включая полицейского, получили различные травмы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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кедровый
стрежевой
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иркутск, кедровый, стрежевой, справки, происшествия
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2021 годах
23:15 24.06.2021
 
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Всеармейский конкурс Морской десант 2021 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2021 годах

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2021
24 июня в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, экипаж из трех человек погиб при крушении.
24 февраля на Таймыре вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании АО "Норильскавиа", совершил вынужденную посадку. По данным СК, борт следовал по маршруту Дудинка - Усть-Авам - Волочанка и "совершил посадку в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора". На борту вертолета находились три члена экипажа и 16 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.
28 января в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета. На борту находилась три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет.
23 января в аэропорту Кепервеем, расположенном в Билибинском районе Чукотки, произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. Вертолет выполнял санитарный рейс в Певек, после взлета было обнаружено падение давление масла в одном из двигателей, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт. На борту вертолета находились три члена экипажа и врач, которые не пострадали, фюзеляж судна поврежден не был.
2020
6 декабря в Югре вертолет Ми-8, выполнявший рейс Нягань – Березово по заданию санитарной авиации, вынужденно вернулся в пункт вылета из-за неисправности двигателя. На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Вертолет приземлился в штатном режиме.
17 сентября в Магаданской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 180 километрах от поселка Омсукчан. На его борту было три человека, никто не пострадал. Вертолет совершал грузовой рейс, перевозил геолого-разведочные пробы грунта. Воздушное судно получило повреждения.
26 мая в аэропорту Анадыря (Чукотский автономный округ) военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. По данным экстренных служб, погибли четыре человека. Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета.
19 мая вертолёт Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж вертолета погиб от полученных ранений.
14 февраля на Ямале вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", летевший в порт Сабетта, попал в снежную пургу и совершил жесткую посадку. Он перевернулся, у него сломались лопасти. На борту вертолета было десять человек, в том числе три члена экипажа. В результате жесткой посадки двое из них оказались зажаты, погибших нет.
2019
25 декабря вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края. По информации МЧС, у воздушного судна была повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Вертолет должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. На его борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена экипажа. В результате жесткой посадки 16 человек пострадали, семеро были госпитализированы.
13 декабря при посадке в Иркутске у рейсового вертолета Ми-8, летевшего из северного поселка региона, подломилась стойка шасси. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.
24 ноября в селе Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Новопортовское месторождение – Новый Уренгой. При взлете произошла аварийная ситуация, командир принял решение идти на посадку. Из-за аварии частично разрушилось шасси, была повреждена хвостовая балка вертолета. На борту воздушного судна находились 22 пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.
5 сентября при разгоне по взлетно-посадочной полосе в Саратовской области вертолет Ми-8 опрокинулся и загорелся. Экипаж сумел вовремя покинуть воздушное судно. Пассажиров на борту не было. Причиной происшествия стало разрушение одной из стоек шасси.
13 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку в природном парке "Налычево" в районе вулкана Дзендзур на Камчатке. Пассажирами Ми-8, принадлежащего авиакомпании ООО "Вертикаль-Т", были туристы, прилетевшие на экскурсию на базу "Дзензур". В результате жесткой посадки пострадали пять человек, один из них был госпитализирован.
10 августа вертолет Ми-8 компании "ЮТэйр" повредил при взлете хвостовую балку и совершил жесткую посадку на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии. Погибших и пострадавших не было.
15 июля выполнявший технический рейс вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Долине гейзеров в Елизовском районе Камчатского края без последующего возгорания. На борту воздушного судна были технический груз и люди, его сопровождавшие. В результате жесткой посадки пострадали 10 человек.
18 июня на Чукотке при запуске двигателя Ми-8, следующего по маршруту Нутепельмен – Залив Креста, произошло оплавление разъединения в винтовой клемме. На борту вертолета были 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших не было.
22 марта в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа при жесткой посадке рейсового вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал" обломился хвост. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 20 пассажиров не пострадали.
2018
16 декабря вертолет Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка", перевозивший вахтовиков с Майского месторождения (Каргасокский район Томской области), совершил жесткую посадку в районе города Кедровый в Томской области. При посадке он упал на бок. В результате происшествия вертолет получил повреждение несущей системы и рулевого винта. На борту находилось 25 человек, из них три члена экипажа. Пострадали пятеро, но двоим госпитализация не потребовалась.
8 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол", проводивший облет магистрального газопровода, совершил жесткую посадку в Жарковском районе Тверской области. На борту вертолета находился экипаж из трех человек и сотрудник компании "Транснефть-Балтика". В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Воздушное судно летело из Духовщины Смоленской области в город Андреаполь Тверской области. Вертолет проводил мониторинг газопровода.
13 сентября в населенном пункте Ямск Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 пограничного управления ФСБ по Магаданской области. На его борту находилось три члена экипажа. В результате инцидента пострадал один человек, возгорания не последовало, воздушное судно не разрушено.
2 сентября вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара", вылетевший из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, упал в 290 километрах на юго-восток от места вылета на территории Казачинско-Ленского района. Воздушное судно разрушилось. Находившиеся на его борту три члена экипажа погибли.
22 августа военный вертолет Ми-8 после выполнения планового полета совершил жесткую посадку на аэродроме "Упрун" в Челябинской области и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт.
4 августа вертолет Ми-8 АМТ авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в Красноярском крае. Два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым – Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.
2 августа в Красноармейском районе Краснодарского края при проведении сельскохозяйственных работ упал вертолет Ми-8. В результате ЧП погиб пилот.
19 июля в Карагинском районе Камчатского края при заходе на посадку в районе реки Озерная вертолет Ми-8Т, выполнявший авиационные работы и коммерческие перевозки по маршруту "Майское – река Озерная – Майское", коснулся земли рулевым винтом, в результате чего произошло разрушение его хвостовой балки и рулевого винта. Находившиеся на борту воздушного судна 10 человек и трое членов экипажа не пострадали.
1 июня в селе Петровка в Омской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. На борту находилось пять человек, никто не пострадал. У вертолета была повреждена передняя стойка шасси, топливный бак, несущий винт и фюзеляж.
11 апреля вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" упал на пустыре в Хабаровске и загорелся. В условиях плохой видимости он врезался в широковещательную вышку. На борту вертолета находились шесть человек, все они погибли.
7 марта в Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 погрануправления. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, он задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье. На его борту находились семь человек. Из них шестеро погибли, одного пострадавшего эвакуировали с места происшествия с тяжелыми травмами.
24 февраля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля. Во время приземления из-за бокового порыва ветра вертолет накренился и завалился на бок. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Травму получил один из пассажиров.
21 февраля вертолет Ми-8Т при взлете с посадочной площадки Пача в Ловозерском районе Мурманской области врезался в дерево. Вертолет выполнял социальный рейс по маршруту Сосновка – Пача – Ловозеро. На борту судна находились восемь пассажиров, пострадал один человек.
12 февраля в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области произвел аварийную посадку вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли второй пилот и техник вертолета. Еще один пилот, а также трое пассажиров, включая полицейского, получили различные травмы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ми-8Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ИркутскКедровыйСтрежевойСправкиПроисшествия
 
 
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