Следователи выехали на место падения вертолета в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Следователи выехали на место падения вертолета в Красноармейский район Краснодарского края, сообщила РИА Новости пресс-служба Южного СУСК на транспорте.

Как сообщается, крушение вертолета произошло в четверг при проведении сельхозработ.

"В четверг утром, ориентировочно с 8.00 мск до 9.00 мск, вертолет Ми-8 упал возле станицы Новомышастовской Красноармейского района. По предварительным данным, погиб пилот. На место выехали следователи", — сообщила пресс-служба следственного ведомства.

Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на поле в Красноармейском районе разбился вертолет Ми-2, после падения воздушное судно полностью сгорело.