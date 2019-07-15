На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. РИА Новости. Десять человек, по уточненным данным, пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Долине гейзеров в Елизовском районе Камчатского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее пресс-служба Кроноцкого заповедника сообщила, что в 01.04 мск выполнявший технический рейс из посёлка Майское в Долину гейзеров вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку. На борту воздушного судна были технический груз и люди, его сопровождавшие.
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"При доставке работников в Кроноцкий заповедник в районе Долины гейзеров произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 авиакомпании "Ельцовка" без последующего возгорания. Пострадали десять человек, медицинская помощь им была оказана на месте дежурным врачом заповедника", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту воздушного судна находились семь пассажиров и три члена экипажа. На земле жертв и разрушений нет. К ликвидации последствий ЧП привлекались 11 человек и две единицы техники.