В Мурманской области вертолет врезался в дерево

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента в Мурманской области, где вертолет Ми-8Т при взлете врезался в дерево, пострадал один человек, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным установлено, что 21 февраля в 14.30 эксплуатируемый АО "Вологодское авиационное предприятие" вертолет, выполнявший социальный рейс по маршруту Сосновка – Пача – Ловозеро с восемью пассажирами на борту, при взлете с посадочной площадки Пача в Ловозерском районе Мурманской области столкнулся с отдельно стоящим деревом", — говорится в сообщении.

В результате столкновения один пассажир получил травму, у вертолета было повреждено стекло кабины пилотов и наружная обшивка. Как добавили в прокуратуре, после того, как экипаж оценил техническое состояние вертолета, полет был продолжен.

"Мурманская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту столкновения воздушного судна Ми-8Т с деревом", — отмечается в сообщении.