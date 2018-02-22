В Мурманской области вертолет врезался в дерево

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента в Мурманской области, где вертолет Ми-8Т при взлете врезался в дерево, пострадал один человек, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
В результате столкновения один пассажир получил травму, у вертолета было повреждено стекло кабины пилотов и наружная обшивка. Как добавили в прокуратуре, после того, как экипаж оценил техническое состояние вертолета, полет был продолжен.
"Мурманская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту столкновения воздушного судна Ми-8Т с деревом", — отмечается в сообщении.