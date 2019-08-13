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РИА Новости

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке возросло до пяти

12:35 13.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот"
Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, госпитализация потребовалась только одному из них, сообщил РИА Новости министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края, зампред правительства региона Сергей Хабаров.
Вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку в природном парке "Налычево" в районе вулкана Дзендзур. Власти края сообщали о трех пострадавших. У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты.
"По уточненной информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу. Четверым из них после медицинского осмотра будет назначено амбулаторное лечение. Двое получили ушибы мягких тканей, еще у одного мужчины - перелом берцовой кости, у другого - рваная рана ноги", - сказал Хабаров.
Он отметил, что госпитализирована только одна жительница Камчатки, у которой диагностировали перелом шейного позвонка.
Хабаров добавил, что всех людей с места происшествия уже доставили в Петропавловск-Камчатский. Их размещением займутся туристические компании.
Вертолет Ми-8
Вчера, 10:08РИА Новости
СК выясняет обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке
Пассажиры совершившего жесткую посадку вертолета – туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур", расположенную на берегу реки Жупанова. Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т". Проверку по факту авиационного инцидента проводят Камчатская транспортная прокуратура, Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и территориальное управление Росавиации.
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Ми-8КамчаткаСледственный комитет РФРосавиацияКамчатский крайРоссияПроисшествия
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