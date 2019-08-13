Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке возросло до пяти

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, госпитализация потребовалась только одному из них, сообщил РИА Новости министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края, зампред правительства региона Сергей Хабаров.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку в природном парке "Налычево" в районе вулкана Дзендзур. Власти края сообщали о трех пострадавших. У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты.

"По уточненной информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу. Четверым из них после медицинского осмотра будет назначено амбулаторное лечение. Двое получили ушибы мягких тканей, еще у одного мужчины - перелом берцовой кости, у другого - рваная рана ноги", - сказал Хабаров.

Он отметил, что госпитализирована только одна жительница Камчатки, у которой диагностировали перелом шейного позвонка.

Хабаров добавил, что всех людей с места происшествия уже доставили в Петропавловск-Камчатский. Их размещением займутся туристические компании.