На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВКС совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Вертолет проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли", - рассказал РИА Новости представитель правительства Чукотки.

После аварии на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.