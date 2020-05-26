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2020-05-26T07:39
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На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
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РИА Новости

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

06:00 26.05.2020 (обновлено: 07:39 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВКС совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Вертолет проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли", - рассказал РИА Новости представитель правительства Чукотки.

После аварии на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.
По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.
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Жесткая посадка Ми-8 в АнадыреМи-8АнадырьПроисшествия
Популярные комментарии
Ну хоть не разбился, а только жесткую посадку совершил. Да и жертв не так много, а только лишь все погибли чуток. Это я к тому, что не нужно называть авиакатастрофу жесткой посадкой. Жесткая посадка была у самолета на кукурузном поле, когда выжили все.
26 мая, 06:42
Андрей Б.
5100005
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