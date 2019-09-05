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РИА Новости

В Саратовской области потушили пожар на месте крушения Ми-8

16:00 05.09.2019 (обновлено: 16:09 05.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
САРАТОВ, 5 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар на месте крушения вертолета Ми-8 Минобороны России, опрокинувшегося и загоревшегося при взлете, ликвидирован, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
В МО РФ рассказали, что при разгоне по взлетно-посадочной полосе для взлета в Саратовской области опрокинулся вертолет, никто не пострадал. Причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что потерпевший крушение Ми-8 загорелся на площади порядка 30 квадратных метров. Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.
"По данным воинской части, при взлете произошло возгорание вертолета. Вертолет совершил посадку. Возгорание потушено. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инцидент произошел в поселке Сокол Саратовского района Саратовской области.
На месте работают оперативные службы.
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