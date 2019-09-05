В Саратовской области потушили пожар на месте крушения Ми-8

В МО РФ рассказали, что при разгоне по взлетно-посадочной полосе для взлета в Саратовской области опрокинулся вертолет, никто не пострадал. Причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что потерпевший крушение Ми-8 загорелся на площади порядка 30 квадратных метров. Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.