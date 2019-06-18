На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после короткого замыкания в вертолете Ми-8 на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного отделения ведомства.
"Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров", - сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавших в ходе инцидента нет.
"Информации о возгорании на борту нет. При запуске двигателя Ми-8, следующего по маршруту Нутепельмен – Залив Креста, произошло оплавление разъединения в винтовой клемме. На борту были 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Вещи вынесли, пострадавших нет. В Нутепельмен прибыла ремонтная бригада, другой Ми-8 выполнил отложенный рейс", - сказали в МЧС.
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