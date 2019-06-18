На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8

"Информации о возгорании на борту нет. При запуске двигателя Ми-8, следующего по маршруту Нутепельмен – Залив Креста, произошло оплавление разъединения в винтовой клемме. На борту были 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Вещи вынесли, пострадавших нет. В Нутепельмен прибыла ремонтная бригада, другой Ми-8 выполнил отложенный рейс", - сказали в МЧС.