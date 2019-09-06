Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом сняли на видео

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео первых мгновений после жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Саратовской области.

На ролике виден вертолет, объятый пламенем, а также, предположительно, горящее топливо. При этом над местом ЧП поднимается огромный столб черного дыма.

Вертолет опрокинулся при взлете на аэродроме Сокол в Саратовской области. Пассажиров на борту не было, а экипаж вовремя покинул воздушное судно.