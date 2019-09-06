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РИА Новости

Первые мгновения после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом сняли на видео

02:49 06.09.2019 (обновлено: 07:50 06.09.2019)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео первых мгновений после жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Саратовской области.
На ролике виден вертолет, объятый пламенем, а также, предположительно, горящее топливо. При этом над местом ЧП поднимается огромный столб черного дыма.
Вертолет опрокинулся при взлете на аэродроме Сокол в Саратовской области. Пассажиров на борту не было, а экипаж вовремя покинул воздушное судно.
По предварительным данным, причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси. Для выяснения обстоятельств ЧП создана специальная комиссия.
Вертолет Ми-8АМТШ
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Министерство обороны РоссииМи-8Саратовская областьПроисшествия
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