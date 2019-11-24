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РИА Новости

Транспортная прокуратура изучает ЧП с жесткой посадкой Ми-8 на Ямале

17:30 24.11.2019 (обновлено: 17:49 24.11.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Жесткая посадка вертолета "Ми-8" на Ямале
Жесткая посадка вертолета Ми-8 на Ямале
© Фото : ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Проверка исполнения законодательства о безопасности полетов проводится из-за жесткой посадки вертолета Ми-8, выполнявшего вахтовый рейс в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Новоуренгойской транспортной прокуратурой по факту авиационного инцидента проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - подчеркивается в сообщении.
Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧП сообщил, что в селе Новый Порт совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Новопортовское месторождение – Новый Уренгой. При взлете произошла аварийная ситуация, и которой командир принял решение идти на посадку. Из-за жесткой посадки частично разрушилось шасси, была повреждена хвостовая балка вертолета, погибших и пострадавших нет. На борту вертолета находились 22 пассажира и три члена экипажа.
Согласно информации регионального управления МЧС, при взлете отказал хвостовой винт, после случившегося на место ЧП вылетели представители авиакомпании "Ямал". Также в ведомстве отметили, что находившиеся на борту пассажиры являются вахтовыми работниками одного из предприятий.
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Уральское следственное управление на транспорте СК РФ в свою очередь сообщало, что инцидент произошел около полудня по местному времени, после взлета воздушного судна у него "отказал хвостовой двигатель". Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают причины и сумму ущерба.
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Ми-8ЯмалПроисшествия
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