https://ria.ru/20200917/mi-8-1577364691.html

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, на его борту находились три человека, помощь им не потребовалась, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T07:51

2020-09-17T07:51

2020-09-17T08:41

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магаданская область

происшествия

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<strong>МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> совершил аварийную посадку в <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a>, на его борту находились три человека, помощь им не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Магаданской области.Он добавил, что проводится проверка, выясняются причины произошедшего.Проверка проводится после аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщила представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.Она уточнила, что по предварительной информации, опасных грузов на борту вертолета нет."Вертолет совершал грузовой рейс, перевозил геолого-разведочные пробы грунта. Три члена экипажа, по предварительной информации, не пострадали, воздушное судно получило повреждения", - уточнила Глазова.

https://ria.ru/20200907/vertolet-1576854256.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575356445.html

магаданская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область, происшествия