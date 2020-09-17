Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
07:51 17.09.2020 (обновлено: 08:41 17.09.2020)
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, на его борту находились три человека, помощь им не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Магаданской области.
"Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 180 километрах от поселка Омсукчан. На его борту было три человека, все они чувствуют себя хорошо, в помощи не нуждаются. Вертолет приземлился на полосе предприятия, принадлежащего компании "Полиметалл", работающего в этом районе", - сообщил представитель МЧС по региону.
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Он добавил, что проводится проверка, выясняются причины произошедшего.
Проверка проводится после аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщила представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.
"Две прокуратуры проводят проверку - Магаданская транспортная, на территории которой совершена жесткая посадка, и Хабаровская транспортная прокуратура, на территории которой базируется эксплантат вертолета - авиакомпания "Дальнереченск авиа", проверяется соблюдение требований безопасности полета", - сказала РИА Новости старший помощник по взаимодействию со СМИ Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазовой.
Она уточнила, что по предварительной информации, опасных грузов на борту вертолета нет.
"Вертолет совершал грузовой рейс, перевозил геолого-разведочные пробы грунта. Три члена экипажа, по предварительной информации, не пострадали, воздушное судно получило повреждения", - уточнила Глазова.