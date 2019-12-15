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В аэропорту Иркутска у Ми-8 подломилась стойка шасси при посадке
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РИА Новости

В аэропорту Иркутска у Ми-8 подломилась стойка шасси при посадке

16:03 15.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. При посадке в Иркутске у рейсового вертолета Ми-8, летевшего из северного поселка региона, подломилась стойка шасси, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В аэропорту города Иркутска у вертолета Ми-8, прибывшего регулярным рейсом из поселка Жигалово Иркутской области, при движении по взлетно-посадочной полосе подломилась правая стойка шасси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 13 декабря в 15.45 (10.45 мск). На борту воздушного судна находились 21 пассажир и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.
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Ми-8Следственный комитет РФИркутская областьИркутскПроисшествия
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