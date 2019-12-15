В аэропорту Иркутска у Ми-8 подломилась стойка шасси при посадке

"В аэропорту города Иркутска у вертолета Ми-8, прибывшего регулярным рейсом из поселка Жигалово Иркутской области, при движении по взлетно-посадочной полосе подломилась правая стойка шасси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 13 декабря в 15.45 (10.45 мск). На борту воздушного судна находились 21 пассажир и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.