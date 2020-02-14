СК проведет проверку после жесткой посадки вертолета на Ямале

Вертолет "Ми-8" авиакомпании "Скол", по данным МЧС, попал в снежную метель, направляясь в порт Сабетта. У воздушного судна сломались лопасти, оно лежит на крыше. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. На место происшествия выехали два автомобиля частной пожарной охраны "Ямал СПГ".