СК проведет проверку после жесткой посадки вертолета на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку после жесткой посадки в пятницу вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Вертолет "Ми-8" авиакомпании "Скол", по данным МЧС, попал в снежную метель, направляясь в порт Сабетта. У воздушного судна сломались лопасти, оно лежит на крыше. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. На место происшествия выехали два автомобиля частной пожарной охраны "Ямал СПГ".
"По факту жесткой посадки вертолета следственным управлением организована процессуальная проверка", - сказал собеседник агентства, добавив, что другие подробности появятся чуть позже.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что двух человек, летевших на борту, после аварии зажало. Другой источник в свою очередь подтвердил, что погибших нет.