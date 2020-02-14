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СК проведет проверку после жесткой посадки вертолета на Ямале
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РИА Новости

СК проведет проверку после жесткой посадки вертолета на Ямале

15:30 14.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку после жесткой посадки в пятницу вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Вертолет "Ми-8" авиакомпании "Скол", по данным МЧС, попал в снежную метель, направляясь в порт Сабетта. У воздушного судна сломались лопасти, оно лежит на крыше. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. На место происшествия выехали два автомобиля частной пожарной охраны "Ямал СПГ".
"По факту жесткой посадки вертолета следственным управлением организована процессуальная проверка", - сказал собеседник агентства, добавив, что другие подробности появятся чуть позже.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что двух человек, летевших на борту, после аварии зажало. Другой источник в свою очередь подтвердил, что погибших нет.
Вертолет Ми-8
Вчера, 15:09
Источник рассказал подробности жесткой посадки Ми-8 на Ямале
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Жесткая посадка Ми-8 на ЯмалеМи-8ЯмалСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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