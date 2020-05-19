Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T22:19
https://ria.ru/20200519/1571700860.html
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
https://cdn24.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1036x0_80_0_0_34c176c6af4e1168bef841b04cbb2df4.jpg
РИА Новости

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

21:49 19.05.2020 (обновлено: 22:19 19.05.2020)
25301
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина, сообщает Минобороны.
Инцидент произошел во вторник около 20:00.
"При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб", — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, сколько человек находилось на борту.
К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС. Полет выполнялся без боекомплекта.
"По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность", — заявили в Минобороны.
1066216922
Обсудить 9
Воздушно-космические силы РоссииМи-8Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Как подобное можно лайкать?...
19 мая, 22:00
Hä Hu Urbano
320702
Рекомендуем
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
В палате пациента
В Туле медсестра пришла на работу в бикини
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
Банк Англии в Лондоне
СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Лавров прокомментировал план США по перемещению ядерного оружия в Польшу
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
Цех розлива водки
Совфед разработал рекомендации для правительства из-за пандемии COVID-19
Вертолет «Ми-8»
В Подмосковье на месте крушения вертолета Ми-8 нашли оба "черных ящика"
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США
Театральный режиссер Владимир Голуб
Умер театральный режиссер Владимир Голуб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния