В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Инцидент произошел во вторник около 20:00.
"При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб", — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, сколько человек находилось на борту.
К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС. Полет выполнялся без боекомплекта.
"По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность", — заявили в Минобороны.